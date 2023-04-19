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https://sputnikarabic.ae/20230419/طيران-أسطول-المحيط-الهادئ-يدمر-غواصات-وطائرة-انتهكت-الحدود-فيديو-1076069394.html
طيران أسطول المحيط الهادئ يدمر غواصات وطائرة "انتهكت الحدود"... فيديو
طيران أسطول المحيط الهادئ يدمر غواصات وطائرة "انتهكت الحدود"... فيديو
اكتشف طيران أسطول المحيط الهادئ غواصات لعدو افتراضي ودمرها في مناطق مختلفة، كما أسقط طائرة انتهكت الحدود. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T04:46+0000
2023-04-19T04:46+0000
رصد عسكري
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تم التدريب خلال فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ.اكتشف طاقم الطائرة المضادة للغواصات من طراز إيل-38 ، باستخدام عوامات السونار، غواصة افتراضية للعدو. قام الخبراء بحساب مسار وسرعة الغواصة. بعد تلقي الأمر، دمرت الطائرة الهدف الافتراضي بطوربيد، حسبما أفادت قناة زفيزدا.بينما كانت إيل-38 تعمل في المنطقة البعيدة، قامت المروحيات الحديثة المضادة للغواصات كا-27بي إل بأداء نفس المهام في المنطقة الساحلية. وجدت وضربت غواصة العدو الافتراضية.أقلعت مقاتلات ميغ-31 الاعتراضية المجهزة بصواريخ جو-جو من أحد المطارات في منطقة كامتشاتكا. رصدت المقاتلات الطائرة التي خرقت الحدود بمساعدة رادارات محمولة جوا وأطلقوا صواريخ جو - جو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طيران أسطول المحيط الهادئ يدمر غواصات وطائرة "انتهكت الحدود"... فيديو

04:46 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورطاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال جورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
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اكتشف طيران أسطول المحيط الهادئ غواصات لعدو افتراضي ودمرها في مناطق مختلفة، كما أسقط طائرة انتهكت الحدود.
تم التدريب خلال فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ.
اكتشف طاقم الطائرة المضادة للغواصات من طراز إيل-38 ، باستخدام عوامات السونار، غواصة افتراضية للعدو. قام الخبراء بحساب مسار وسرعة الغواصة. بعد تلقي الأمر، دمرت الطائرة الهدف الافتراضي بطوربيد، حسبما أفادت قناة زفيزدا.
بينما كانت إيل-38 تعمل في المنطقة البعيدة، قامت المروحيات الحديثة المضادة للغواصات كا-27بي إل بأداء نفس المهام في المنطقة الساحلية. وجدت وضربت غواصة العدو الافتراضية.
أقلعت مقاتلات ميغ-31 الاعتراضية المجهزة بصواريخ جو-جو من أحد المطارات في منطقة كامتشاتكا. رصدت المقاتلات الطائرة التي خرقت الحدود بمساعدة رادارات محمولة جوا وأطلقوا صواريخ جو - جو.
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