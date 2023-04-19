https://sputnikarabic.ae/20230419/علماء-يتوصلون-إلى-طريقة-جديدة-لتحسين-فعالية-الأدوية-عن-طريق-الأغنية-1076076937.html
علماء يتوصلون إلى طريقة جديدة لتحسين فعالية الأدوية "عن طريق الأغنية"
علماء يتوصلون إلى طريقة جديدة لتحسين فعالية الأدوية "عن طريق الأغنية"
اكتشف باحثون في جامعة ولاية "ميشيغان"، أن الاستماع إلى أغنية مفضلة ليس فقط محسنًا معروفًا للمزاج، ولكن يمكن أيضا أن تزيد التدخلات الموسيقية من فعالية الدواء. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:59+0000
2023-04-19T09:59+0000
2023-04-19T09:59+0000
مجتمع
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قال جيسون كيرنان، الأستاذ المساعد في كلية التمريض: "تدخلات الاستماع للموسيقى مثل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، لست بحاجة إلى طبيب ليصفها".وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية، أن الدراسات السابقة استخدمت تدخلات الاستماع للموسيقى كوسيلة لمعالجة الألم والقلق، ومع ذلك، تبنى كيرنان نهجًا مبتكرًا من خلال دراسة تأثير التدخلات الموسيقية على الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي.وتابع كيرنان: "عندما نستمع إلى الموسيقى، تطلق أدمغتنا جميع أنواع الخلايا العصبية".وأشارت المجلة إلى أنه بالنسبة للدراسات المستقبلية، يستمد كيرنان الإلهام من دراسة أخرى منشورة سابقًا والتي تقيس كمية السيروتونين، وهو ناقل عصبي، يتم إطلاقه بواسطة الصفائح الدموية في الدم بعد الاستماع إلى موسيقى غير سارة وممتعة.وبحسب المجلة خلال تلك الدراسة السابقة، وجد الباحثون أن المرضى الذين استمعوا إلى الموسيقى الممتعة عانوا من أدنى مستويات إفراز السيروتونين، مما يشير إلى أن السيروتونين بقي في الصفائح الدموية ولم يتم إطلاقه للدوران في جميع أنحاء الجسم.وأظهرت النتائج أيضًا أنه بعد الاستماع إلى الموسيقى الغير سارة، عانى المرضى من إجهاد أكبر ومستويات متزايدة من إفراز السيروتونين، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.قال كيرنان: "كان هذا مثيرًا للاهتمام لأنه يقدم تفسيرًا كيميائيًا عصبيًا وطريقة محتملة لقياس السيروتونين، وإطلاق صفائح الدم من السيروتونين".
https://sputnikarabic.ae/20230419/ظهور-دوامة-زرقاء-غامضة-في-سماء-ألاسكا-صور-وفيديو-1076072404.html
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منوعات
علماء يتوصلون إلى طريقة جديدة لتحسين فعالية الأدوية "عن طريق الأغنية"
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اكتشف باحثون في جامعة ولاية "ميشيغان"، أن الاستماع إلى أغنية مفضلة ليس فقط محسنًا معروفًا للمزاج، ولكن يمكن أيضا أن تزيد التدخلات الموسيقية من فعالية الدواء.
قال جيسون كيرنان، الأستاذ المساعد في كلية التمريض: "تدخلات الاستماع للموسيقى مثل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، لست بحاجة إلى طبيب ليصفها".
وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية، أن الدراسات السابقة استخدمت تدخلات الاستماع للموسيقى كوسيلة لمعالجة الألم والقلق، ومع ذلك، تبنى كيرنان نهجًا مبتكرًا من خلال دراسة تأثير التدخلات الموسيقية على الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي.
قال كيرنان: "الألم والقلق كلاهما ظاهرتان عصبيتان ويتم تفسيرهما في الدماغ على أنهما حالة، الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي ليس من أمراض المعدة. إنها مشكلة عصبية".
وتابع كيرنان: "عندما نستمع إلى الموسيقى، تطلق أدمغتنا جميع أنواع الخلايا العصبية".
وأشارت المجلة إلى أنه بالنسبة للدراسات المستقبلية، يستمد كيرنان الإلهام من دراسة أخرى منشورة سابقًا والتي تقيس كمية السيروتونين، وهو ناقل عصبي، يتم إطلاقه بواسطة الصفائح الدموية في الدم بعد الاستماع إلى موسيقى غير سارة وممتعة.
قال كيرنان: "السيروتونين هو الناقل العصبي الرئيسي الذي يسبب الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي، مرضى السرطان يتناولون الأدوية لمنع تأثيرات السيروتونين".
وبحسب المجلة خلال تلك الدراسة السابقة، وجد الباحثون أن المرضى الذين استمعوا إلى الموسيقى الممتعة عانوا من أدنى مستويات إفراز السيروتونين، مما يشير إلى أن السيروتونين بقي في الصفائح الدموية ولم يتم إطلاقه للدوران في جميع أنحاء الجسم.
وأظهرت النتائج أيضًا أنه بعد الاستماع إلى الموسيقى الغير سارة، عانى المرضى من إجهاد أكبر ومستويات متزايدة من إفراز السيروتونين، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
قال كيرنان: "كان هذا مثيرًا للاهتمام لأنه يقدم تفسيرًا كيميائيًا عصبيًا وطريقة محتملة لقياس السيروتونين، وإطلاق صفائح الدم من السيروتونين".