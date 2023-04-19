https://sputnikarabic.ae/20230419/لادي-قرار-تمديد-ولاية-المجالس-البلدية-طعنة-لمبدأ-ديمقراطية-الانتخابات-في-لبنان-1076099064.html

"لادي": قرار تمديد ولاية المجالس البلدية "طعنة" لمبدأ ديمقراطية الانتخابات في لبنان

"لادي": قرار تمديد ولاية المجالس البلدية "طعنة" لمبدأ ديمقراطية الانتخابات في لبنان

دانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" قرار البرلمان اللبناني تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثانية، معتبرة أن هذا القرار... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T18:25+0000

2023-04-19T18:25+0000

2023-04-19T18:25+0000

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وقال الأمين العام للجمعية روني الاسعد لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، إن "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طعنة جديدة لمبدأ ديمقراطية الانتخابات ومبدأ دورية الانتخابات، وطعنة بوجه القانون والدستور".وأشار إلى أن "أصحاب القرار أرغموا المواطن على دفع ضريبة للمرة الثانية، المرة الأولى المشكلات الاقتصادية والمالية والتلكؤ بالقيام بواجباتهم والضريبة الثانية التحجج بهذه الأسباب ليمددوا ويمنعوا عن المواطن عن ممارسة حقه بالاقتراع والمحاسبة".ورأى أن "تداعيات التمديد أولًا نظريًا، هذا قرار لا يحترم المهل القانونية والدستورية كما وأنه بعكس مبادئ الديمقراطية واحترام دورة الانتخابات، السلطة للمرة الثانية على التوالي غير قادرة على الالتزام بالقانون والمهل الزمنية هذا يعني أنها سلطة لا تحترم نفسها ولا تحترم القانون والدستور ولا تحترم شعبها، ثانيًا هذه السلطة تعتبر أنه لا يوجد محاسبة وبالتالي تقوم بالذي تريده وهذا الأمر يقوض مبدأ المحاسبة".أما التداعيات على صعيد البلديات، فأشار إلى أن "هناك العديد من البلديات المنحلة والبلديات المستحدثة وهناك الكثير من البلديات الموجودة في القانون ولكن هناك خلافات فيما بينها ولا تعمل ولا تقوم بواجباتها، وبالتالي التمديد بهذه الحالة هو تمديد لحالة عدم الفعالية وعدم القيام بالمحاسبة وتمديد لعدم التجديد بدور البلديات وهذا كله يدفع ثمنه المواطن".وناشدت الجمعية النواب المعارضين للتمديد التوجه إلى الطعن لدى المجلس الدستوري، باعتباره الملاذ القانوني الأخير لمواجهة هذه الخطوة التي تشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ تداول السلطات الذي تضمنه الانتخابات الدورية.

https://sputnikarabic.ae/20230418/النواب-اللبناني-يقر-التمديد-للمجالس-البلدية-والاختيارية-لمدة-عام-1076043919.html

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