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https://sputnikarabic.ae/20230419/لافروف-ضحية-كمين-نصبته-نائبة-الرئيس-الفنزويلي-فيديو-1076074303.html
لافروف "ضحية كمين" نصبته نائبة الرئيس الفنزويلي... فيديو
لافروف "ضحية كمين" نصبته نائبة الرئيس الفنزويلي... فيديو
وقع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المعروف بخفة ظله، "ضحية مقلب" طريف قامت به نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغز ، الأمر الذي أدخل على أجواء الاجتماعات... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T08:46+0000
2023-04-19T09:27+0000
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مازحت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغز، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عندما اختبأت رودريغز خلف الباب، لتصدر صوتا بمجرد دخول لافروف من الباب متوجها إلى القاعة.وظهرت رودريغز من خلف الباب، لتفاجئ لافروف دخوله إلى القاعة، حيث سيجتمع مع نائبة الرئيس، في حالة تظهر حالة الصداقة والود بين المسؤولين الروس والفنزويليين، وذلك أثناء زيارة لافروف إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.يذكر أن، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية.ويقوم الوزير الروسي بجولة إلى دول أمريكا اللاتينية، بدأت يوم الاثنين الماضي، من البرازيل، ووصل لاحقا إلى كاراكاس كجزء من هذه الجولة التي تمتد من 17 إلى 21 أبريل / نيسان ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

لافروف "ضحية كمين" نصبته نائبة الرئيس الفنزويلي... فيديو

08:46 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 19.04.2023)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأمين العام للجامعة العربية
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأمين العام للجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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وقع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المعروف بخفة ظله، "ضحية مقلب" طريف قامت به نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغز ، الأمر الذي أدخل على أجواء الاجتماعات السياسية ابتسامة جميلة بين الدبلوماسيين والصحفيين والحضور، الذين كانوا في استقبال الوزير الروسي في كاراكاس.
مازحت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغز، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عندما اختبأت رودريغز خلف الباب، لتصدر صوتا بمجرد دخول لافروف من الباب متوجها إلى القاعة.
وظهرت رودريغز من خلف الباب، لتفاجئ لافروف دخوله إلى القاعة، حيث سيجتمع مع نائبة الرئيس، في حالة تظهر حالة الصداقة والود بين المسؤولين الروس والفنزويليين، وذلك أثناء زيارة لافروف إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وشاركت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مشهد الفيديو الطريف على حسابها في "تيليغرام"، وكتبت معلقة على المشهد: "نائبة رئيس جمهورية فنزويلا (دلسي) رودريغيز تحب المزاح.. التقت بسيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) بكمين (مزحة مرحة)".

يذكر أن، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب، خلال زيارته لفنزويلا، عن دعمه لجهود حكومة نيكولاس مادورو من أجل استقرار الوضع الداخلي.

ويقوم الوزير الروسي بجولة إلى دول أمريكا اللاتينية، بدأت يوم الاثنين الماضي، من البرازيل، ووصل لاحقا إلى كاراكاس كجزء من هذه الجولة التي تمتد من 17 إلى 21 أبريل / نيسان ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.
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