https://sputnikarabic.ae/20230419/مستشار-حميدتي-لإعلام-إسرائيلي-نتحقق-من-قتال-عناصر-من-داعش-إلى-جانب-البرهان-1076076625.html
مستشار حميدتي لإعلام إسرائيلي: نتحقق من قتال عناصر من "داعش" إلى جانب البرهان
مستشار حميدتي لإعلام إسرائيلي: نتحقق من قتال عناصر من "داعش" إلى جانب البرهان
قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه يجري التحقق من قتال عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:57+0000
2023-04-19T09:57+0000
2023-04-19T10:41+0000
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جاء ذلك في تصريحات لموقع "آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه تم إلقاء القبض على مقاتلين أجانب هويتهم غير معروفة ويقومون بمهام القنص إلى جانب البرهان.وتابع: "هناك جهات كثيرة متورطة برعاية التنظيم الإسلامي المتطرف ونخوض معركة كبيرة ضدهم"، لكنه أكد التزام قوات الدعم السريع بالهدنة بصورة كاملة.وتابع: "تم فتح بعض الكباري وتأمين خروج بعض المواطنين، لكننا فوجئنا بهجوم بحري في شمال كافوري، وتم الاعتداء علينا بالطيران المسير".ولفت المتحدث باسم حميدتي إلى أن قوات الدعم السريع موجودة في مطار مروى بعتادها وأن الجيش لم يسترد المطار، وأنه سيتم حسم المعركة داخل الخرطوم، وقال إنهم يسيطرون على القيادة العامة للجيش وكل المقرات التابعة لها وعلى القصر الجمهوري.ونفي يوسف عزت أن تكون هناك أي عمليات دعم خارجية من أي دولة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع تعتمد على قدراتها الذاتية التي أعدتها منذ فترة لأنها كانت تعلم أن الطرف الآخر يعد لانقلاب يستهدف العملية السياسية كلها.واندلعت المواجهات منذ السبت الماضي، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من جهة، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس.وتتركز معظم الاشتبكات في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
مستشار حميدتي لإعلام إسرائيلي: نتحقق من قتال عناصر من "داعش" إلى جانب البرهان
09:57 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه يجري التحقق من قتال عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) إلى جانب قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.
جاء ذلك في تصريحات لموقع
"آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه تم إلقاء القبض على مقاتلين أجانب هويتهم غير معروفة ويقومون بمهام القنص إلى جانب البرهان.
وتابع: "هناك جهات كثيرة متورطة برعاية التنظيم الإسلامي المتطرف ونخوض معركة كبيرة ضدهم"، لكنه أكد التزام قوات الدعم السريع بالهدنة بصورة كاملة.
وتابع: "تم فتح بعض الكباري وتأمين خروج بعض المواطنين
، لكننا فوجئنا بهجوم بحري في شمال كافوري، وتم الاعتداء علينا بالطيران المسير".
ولفت المتحدث باسم حميدتي إلى أن قوات الدعم السريع موجودة في مطار مروى بعتادها وأن الجيش لم يسترد المطار، وأنه سيتم حسم المعركة داخل الخرطوم، وقال إنهم يسيطرون على القيادة العامة للجيش وكل المقرات التابعة لها وعلى القصر الجمهوري.
ونفي يوسف عزت أن تكون هناك أي عمليات دعم خارجية من أي دولة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع تعتمد على قدراتها الذاتية التي أعدتها منذ فترة لأنها كانت تعلم أن الطرف الآخر يعد لانقلاب يستهدف العملية السياسية كلها.
وقال عزت: "كنا نعلم أن هناك تحركات ضدنا منذ فترة وأبلغنا البرهان، لكننا تفاجأنا بأنه هو الذي كان يرتب كل ذلك للانفراد بالحكم".
واندلعت المواجهات منذ السبت الماضي، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من جهة، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس.
وتتركز معظم الاشتبكات
في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني
بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.