https://sputnikarabic.ae/20230419/مقتل-شخص-في-نوفا-كاخوفكا-بمقاطعة-خيرسون-بسبب-القصف-الأوكراني-1076070199.html

مقتل شخص في نوفا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون بسبب القصف الأوكراني

مقتل شخص في نوفا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون بسبب القصف الأوكراني

أفادت السلطات المحلية بمقاطعة خيرسون، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة استهداف الجيش الأوكراني بقذائف الهاون لمدينة نوفاكاخوفكا. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T06:02+0000

2023-04-19T06:02+0000

2023-04-19T06:02+0000

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وأكد وكيل حاكم محافظة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار في منازل ومباني المدينة نتيجة القصف الذي استهدف المناطق السكنية والمركزية للمدينة بقذائف هاون بقطر 120 ملم في صباح يوم الأربعاء.وأعلنت الإدارة المحلية في بيان أن "الهجوم تسبب في مقتل شخص وجرح اثنين آخرين بجروح ناتجة عن الانفجارات الناجمة عن قذائف الهاون".وبعد انتهاء القصف، تعمل الخدمات الطارئة في مواقع الانفجارات. وقد تم تسجيل انفجارين لأنابيب إمداد الغاز، وانقطاع جزئي في الكهرباء، وتدمير كثير من المنازل والشقق والممتلكات الخاصة بالمواطنين، حسبما ذكرت السلطات.وطلبت الإدارة من المواطنين تقييد تحركاتهم في المدينة قدر الإمكان، والاختباء في المنازل خلف الجدران الحاملة عند بدء القصف.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت السلطات في نوفا كاخوفكا ببدء القوات الأوكرانية بقصف عنيف على المدينة، وناشدت الناس البقاء في الملاجئ.بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-الأوكراني-يشن-قصفا-عنيفا-على-مدينة-نوفا-كاخوفكا-في-مقاطعة-خيرسون-1076069049.html

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