https://sputnikarabic.ae/20230419/مقتل-29-شخصا-جراء-اندلاع-حريق-في-مستشفى-بالعاصمة-الصينية-بكين-1076069321.html
مقتل 29 شخصا جراء اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة الصينية
مقتل 29 شخصا جراء اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة الصينية
19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T04:44+0000
2023-04-19T04:44+0000
2023-04-19T04:45+0000
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الصين
2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
الصين
الصين
مقتل 29 شخصا جراء اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة الصينية
04:44 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 04:45 GMT 19.04.2023)
© AFP 2023 / XINHUAحريق الصين
© AFP 2023 / XINHUA