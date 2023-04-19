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الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20230419/مقتل-29-شخصا-جراء-اندلاع-حريق-في-مستشفى-بالعاصمة-الصينية-بكين-1076069321.html
مقتل 29 شخصا جراء اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة الصينية
مقتل 29 شخصا جراء اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة الصينية
19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T04:44+0000
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مقتل 29 شخصا جراء اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة الصينية

04:44 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 04:45 GMT 19.04.2023)
© AFP 2023 / XINHUAحريق الصين
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / XINHUA
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