https://sputnikarabic.ae/20230419/ناقلة-آر-إس-تي-25-الروسية-1076092382.html
ناقلة "آر إس تي 25" الروسية
ناقلة "آر إس تي 25" الروسية
إن تطوير طرق لوجستية جديدة، ولا سيما الممر "شمال - جنوب"، يرفع أهمية قضية زيادة حركة النقل. يقدم لكم فريق "سبوتنيك" المخطط المعلوماتي لناقلة "RST25" الروسية،... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T14:58+0000
2023-04-19T14:58+0000
2023-04-19T14:58+0000
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ناقلة "آر إس تي 25" الروسية
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إن تطوير طرق لوجستية جديدة، ولا سيما الممر "شمال - جنوب"، يرفع أهمية قضية زيادة حركة النقل. يقدم لكم فريق "سبوتنيك" المخطط المعلوماتي لناقلة "RST25" الروسية، التي تعتبر عنصرًا مهمًا في الممر "شمال - جنوب".