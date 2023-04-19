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https://sputnikarabic.ae/20230419/نسر-ذهبي-يصطاد-خروفا-ويحلق-به-عاليا-فيديو-1076073645.html
نسر ذهبي يصطاد خروفا ويحلق به عاليا... فيديو
نسر ذهبي يصطاد خروفا ويحلق به عاليا... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الأسابيع الأخيرة، مقطع فيديو لقيام نسر ذهبي باصطياد خروف صغير والتحليق به عاليا في السماء. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T08:35+0000
2023-04-19T08:35+0000
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واستغرب الكثيرون من قدرة النسر على حمل هذا الخروف الصغير ببساطة ومن دون أن يبدي أي مظهر من مظاهر المعاناة خلال تحليقه بهذه الحمولة، التي ظن البعض أنها كلب.وبحسب موقع "whiskeyriff" الذي نشر مقاطع الفيديو للحادثة، تعتبر النسور الذهبية طيور جارحة كبيرة وقوية تشتهر بمظهرها المهيب وقدرتها الرائعة على الصيد، وتعتبر من أمهر الصيادين على الكوكب، ولديها سرعة انقضاض تصل إلى 150 ميلاً في الساعة، مع أقوى قبضة مخالب بين الجوارح.وبدورها، أشارت شبكة تلفزيون الصين الشعبية، إلى أن هذه المشاهد النادرة التقطت لنسرين ذهبيين ينقضان على مجموعة من الخراف في منطقة جبلية في منطقة فانغشان ببكين، تاركة المتفرجين في حالة من الرهبة عندما طار أحد الطيور الجارحة بعيدا ممسكا بحمل صغير، حيث سجلت الحادثة بداية العام.وأدخلت الصين النسر الذهبي تحت الحماية المباشرة (من الدرجة الأولى) من الدولة لمنع انقراضه وبفضل عقود من الجهود لحماية التنوع البيولوجي تزايدت أعدادها في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/ظهور-دوامة-زرقاء-غامضة-في-سماء-ألاسكا-صور-وفيديو-1076072404.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

نسر ذهبي يصطاد خروفا ويحلق به عاليا... فيديو

08:35 GMT 19.04.2023
© Photo / unsplash/Jeremy Hynesنسر ذهبي قبل انقضاضه على فريسه شاهدها على الأرض
نسر ذهبي قبل انقضاضه على فريسه شاهدها على الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Photo / unsplash/Jeremy Hynes
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الأسابيع الأخيرة، مقطع فيديو لقيام نسر ذهبي باصطياد خروف صغير والتحليق به عاليا في السماء.
واستغرب الكثيرون من قدرة النسر على حمل هذا الخروف الصغير ببساطة ومن دون أن يبدي أي مظهر من مظاهر المعاناة خلال تحليقه بهذه الحمولة، التي ظن البعض أنها كلب.
وبحسب موقع "whiskeyriff" الذي نشر مقاطع الفيديو للحادثة، تعتبر النسور الذهبية طيور جارحة كبيرة وقوية تشتهر بمظهرها المهيب وقدرتها الرائعة على الصيد، وتعتبر من أمهر الصيادين على الكوكب، ولديها سرعة انقضاض تصل إلى 150 ميلاً في الساعة، مع أقوى قبضة مخالب بين الجوارح.
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وبدورها، أشارت شبكة تلفزيون الصين الشعبية، إلى أن هذه المشاهد النادرة التقطت لنسرين ذهبيين ينقضان على مجموعة من الخراف في منطقة جبلية في منطقة فانغشان ببكين، تاركة المتفرجين في حالة من الرهبة عندما طار أحد الطيور الجارحة بعيدا ممسكا بحمل صغير، حيث سجلت الحادثة بداية العام.

وقال تشانغ تشى مينغ المسؤول بمكتب الغابات والمتنزهات ببلدية بكين: "النسر الذهبي في قمة السلسلة الغذائية في البيئة الطبيعية، وصوله (إلى المنطقة) يوحي بتكوين سلسلة غذائية أفضل هنا".

وأدخلت الصين النسر الذهبي تحت الحماية المباشرة (من الدرجة الأولى) من الدولة لمنع انقراضه وبفضل عقود من الجهود لحماية التنوع البيولوجي تزايدت أعدادها في المنطقة.
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