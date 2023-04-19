https://sputnikarabic.ae/20230419/نقابة-أطباء-السودان-تعلن-إيقاف-الخدمة-في-39-مستشفى-بالخرطوم-والولايات-التي-تشهد-اشتباكات-1076071142.html
نقابة أطباء السودان تعلن إيقاف الخدمة في 39 مستشفى بالخرطوم والولايات التي تشهد اشتباكات
نقابة أطباء السودان تعلن إيقاف الخدمة في 39 مستشفى بالخرطوم والولايات التي تشهد اشتباكات
كشفت نقابة أطباء السودان توقف 39 مستشفى من أصل 59 مستشفى أساسية في العاصمة الخرطوم والولايات المتاخمة لمناطق الاشتباك. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T07:06+0000
2023-04-19T07:06+0000
2023-04-19T07:06+0000
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وأوضحت النقابة، في تقرير لها، أنه وحتى اليوم الرابع للاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع "تعرضت 9 مستشفيات للقصف، و16 مستشفى للإخلاء القسري".وأشارت إلى أنه يوجد 20 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط) وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر والامدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.ولفتت النقابة إلى تعرض 5 عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.وتدور، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ويواصل الجانبان، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها كل منهما في صفوف الطرف الآخر.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الصحة
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الصحة
نقابة أطباء السودان تعلن إيقاف الخدمة في 39 مستشفى بالخرطوم والولايات التي تشهد اشتباكات
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كشفت نقابة أطباء السودان توقف 39 مستشفى من أصل 59 مستشفى أساسية في العاصمة الخرطوم والولايات المتاخمة لمناطق الاشتباك.
وأوضحت النقابة، في تقرير لها، أنه وحتى اليوم الرابع للاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع "تعرضت 9 مستشفيات للقصف، و16 مستشفى للإخلاء القسري".
وأشارت إلى أنه يوجد 20 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط) وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر والامدادات الطبية
والتيار المائي والكهربائي.
ولفتت النقابة إلى تعرض 5 عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية
، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.
وتدور، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة
وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
ويواصل الجانبان، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها كل منهما في صفوف الطرف الآخر.
وخرجت الخلافات
بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.