https://sputnikarabic.ae/20230419/نيبينزيا-لن-نتجنب-لقاء-الأمريكيين-في-نيويورك-خلال-زيارة-لافروف--1076097608.html

نيبينزيا: لن نتجنب لقاء الأمريكيين في نيويورك خلال زيارة لافروف

نيبينزيا: لن نتجنب لقاء الأمريكيين في نيويورك خلال زيارة لافروف

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لن تتوانى عن الاجتماع مع الجانب الأمريكي خلال زيارة وزير الخارجية سيرغي... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T17:05+0000

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع مع الجانب الأمريكي خلال زيارة لافروف المقررة: "لن نتجنب أي اجتماعات. إذا كان لدى الولايات المتحدة رغبة بذلك، فلن نتجنب مثل هذا الاجتماع".وسيرأس لافروف اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و 25 أبريل/ نيسان.وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "دُمرت"، لافتا إلى أنه يمكن وصفها بكلمة "انهيار".وقال ريابكوف في مقابلة تلفزيونية مع "روسيا 24": "رأينا كيف تغير النهج الأمريكي بشكل جذري، منذ توقيع المعاهدة (ستارت)، والتصديق عليها".وأضاف: "أين كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 2010، وإلى أين دفعتها إدارة أوباما، وترامب، وثم بايدن".

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