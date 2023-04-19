https://sputnikarabic.ae/20230419/وزيرة-مصرية-مصر-لا-تترك-أبناءها-في-خطر-وكل-الخيارات-متاحة-لمساعدتهم-في-السودان-1076070887.html

وزيرة مصرية: مصر لا تترك أبناءها في خطر وكل الخيارات متاحة لمساعدتهم في السودان

وزيرة مصرية: مصر لا تترك أبناءها في خطر وكل الخيارات متاحة لمساعدتهم في السودان

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن الجالية المصرية في السودان تقدر بنحو 10 آلاف مصري، نصفهم تقريبا يقيم في العاصمة الخرطوم، لافتة إلى أن... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T06:57+0000

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وأكدت الوزيرة أن مصر لا تترك أبناءها في الخارج خاصة عندما يكون هناك تحديات أو مخاطر في أماكن إقامتهم، مشددة على أنه يتم حاليا إجراء تقييم بشكل مستمر لأوضاع الجالية المصرية بالسودان وأن كافة البدائل مطروحة.وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ": "مصر لا تترك أبناءها بالخارج في ظل وجود تحديات أو مخاطر في أماكن إقامتهم، وتقف دائمًا معهم، وأنه يتم إجراء تقييم بشكل مستمر لأوضاع الجالية المصرية بالسودان وأن كافة البدائل مطروحة للدراسة بما فيها خطة إخلاء عاجلة إذا استلزم الأمر ووفقًا للموقف والمستجدات على الأرض وبعد فتح المطارات والحدود البرية المغلقة حاليًا".ولفتت إلى أنها "على تواصل مستمر مع عدد كبير من أبنائنا بالسودان، لاسيما الطلاب المتمركزين بالعاصمة الخرطوم، والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف طالب أي حوالي نصف عدد الجالية المصرية هناك".وأشارت الوزيرة إلى أن "عدد الطلاب المتواجدين بالسودان هو أقل من العدد الفعلي المسجل بالجامعات هناك؛ نظرًا لمغادرة الكثيرين إلى مصر لقضاء شهر رمضان والأعياد التي تعتبر إجازات رسمية بالسودان".وقالت الوزيرة إن "هناك مجموعات تواصل قد تم إنشاؤها فور حدوث حالة الاضطراب بالبلد الشقيق وذلك للتواصل مع جاليتنا والاطمئنان عليهم ومتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل".وأضافت أنها على "اتصال دائم بوزارة الخارجية والقطاع الخاص بشؤون السودان، وكذا السفارة والقنصلية المصرية بالخرطوم ورموز الجالية المصرية؛ للمساعدة في حالة نقص طعام أو دواء وتقديم أي شكل من أشكال الدعم للمحتاجين لهذه المواد لاسيما الطلاب المتواجدين في مناطق خطرة، ومن نفد الطعام لديهم".وأكدت الوزيرة على "ضرورة التزام الجالية المصرية بالسودان بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية والتي أعلنتها سفارتنا في الخرطوم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي ستقوم بنشر كل المستجدات بصورة دائمة، خاصة في ظل غلق المطارات والحدود".وطالبت الوزيرة الطلاب المصريين في السودان "بضرورة مليء استمارة لتسجيل بياناتهم لحصرهم وتجهيز كافة الخطط التي تضمن أمنهم وسلامتهم، وكذلك للتنسيق مع الوزارات المعنية لعدم ضياع العام الدراسي وإتاحة بدائل".وقالت: إنه "حتى الآن قام بملىء استمارة التسجيل الإلكترونية نحو 3 آلاف طالب مصري بالسودان"، لافتة إلى "أهمية تلك الاستمارة الالكترونية، حيث إن هذه المعلومات ستساعد الدولة المصرية في وضع خطط للتعامل مع أي وضع".وتدور، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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