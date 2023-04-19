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وزير الدفاع الأمريكي: السويد قد تنضم إلى الناتو قبل القمة المقبلة في يوليو
وزير الدفاع الأمريكي: السويد قد تنضم إلى الناتو قبل القمة المقبلة في يوليو
أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن توقعه انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قبل قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو/ تموز المقبل، في العاصمة... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T13:11+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي بول جونسون في ستوكهولم: "رحبنا أخيرا بفنلندا بوصفها العضو الحادي والثلاثين بالناتو، ونتطلع إلى الترحيب بالسويد بوصفها العضو الثاني والثلاثين. نعتقد أن السويد ستصبح عضوًا بالناتو بحلول موعد قمة فيلنيوس في يوليو".وفي وقت سابق، صرح مصدر مطلع على مفاوضات انضمام السويد إلى "الناتو"، بأن أنقرة تخطط لإجراء مفاوضات نشطة مع ستوكهولم بشأن عضوية السويد في الحلف بعد الانتخابات التركية، ربما في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.وفي العام الماضي 2022، تقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية "الناتو"، بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، كذلك فعلت فنلندا والسويد، مع الإشارة إلى أن فنلندا انضمت بالفعل إلى التحالف رسميا في وقت سابق من الشهر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئاسة-التركية-السويد-ستتاح-لها-الفرصة-للانضمام-إلى-الناتو-فقط-بعد-تلبية-مطالب-تركيا-1075938610.html
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العالم, أخبار العالم الآن, السويد, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, السويد, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع الأمريكي: السويد قد تنضم إلى الناتو قبل القمة المقبلة في يوليو

13:11 GMT 19.04.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن توقعه انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قبل قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو/ تموز المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي بول جونسون في ستوكهولم: "رحبنا أخيرا بفنلندا بوصفها العضو الحادي والثلاثين بالناتو، ونتطلع إلى الترحيب بالسويد بوصفها العضو الثاني والثلاثين. نعتقد أن السويد ستصبح عضوًا بالناتو بحلول موعد قمة فيلنيوس في يوليو".

ومن جانبه قال جونسون: "آمل أن نكون قادرين على الانضمام إلى الناتو بحلول موعد قمة فيلنيوس. أعتقد أن القمة ستكون لحظة مهمة للغاية بالنسبة للحلف، الذي يكثف أنشطته للردع والدفاع".

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وفي وقت سابق، صرح مصدر مطلع على مفاوضات انضمام السويد إلى "الناتو"، بأن أنقرة تخطط لإجراء مفاوضات نشطة مع ستوكهولم بشأن عضوية السويد في الحلف بعد الانتخابات التركية، ربما في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.
وفي العام الماضي 2022، تقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية "الناتو"، بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، كذلك فعلت فنلندا والسويد، مع الإشارة إلى أن فنلندا انضمت بالفعل إلى التحالف رسميا في وقت سابق من الشهر الجاري.
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