https://sputnikarabic.ae/20230419/-أردوغان-يعلن-عزمه-التحدث-مع-السلطات-التونسية-بشأن-الإفراج-عن-الغنوشي-1076086850.html
أردوغان يعلن عزمه التحدث مع السلطات التونسية بشأن الإفراج عن الغنوشي
أردوغان يعلن عزمه التحدث مع السلطات التونسية بشأن الإفراج عن الغنوشي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى لإطلاق سراح رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوسي. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T12:58+0000
2023-04-19T12:58+0000
2023-04-19T12:58+0000
أخبار تركيا اليوم
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
وأوضح أردوغان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، مساء الثلاثاء، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف الغنوشي.وتابع أردوغان: "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا التوقيف مناسبا".وأوقفت الشرطة التونسية، مساء الاثنين، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "الوحدات الأمنية قامت مساء اليوم بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".وأكد مختار الجماعي، أن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبة بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.كما دعت الحركة، كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين، على حد قول البيان.
https://sputnikarabic.ae/20230418/إيقاف-الغنوشي-ومنع-اجتماعات-النهضة-ما-تأثير-هذه-الخطوة-على-المشهد-السياسي-في-تونس؟-1076059322.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان يعلن عزمه التحدث مع السلطات التونسية بشأن الإفراج عن الغنوشي
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى لإطلاق سراح رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوسي.
وأوضح أردوغان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، مساء الثلاثاء، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية
لنقل مخاوفه حيال توقيف الغنوشي.
وتابع أردوغان: "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا التوقيف
مناسبا".
وأوقفت الشرطة التونسية، مساء الاثنين، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.
وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك
"، بأن "الوحدات الأمنية قامت مساء اليوم بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".
وأكد مختار الجماعي، أن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبة بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
كما دعت الحركة، كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية
المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين، على حد قول البيان.