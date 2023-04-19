https://sputnikarabic.ae/20230419/-استئناف-عمليات-تفتيش-سفن-صفقة-الحبوب-1076075523.html

استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب

استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب

صرحت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، أن مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول استأنف عمليات تفتيش السفن، بعد مفاوضات... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T09:21+0000

2023-04-19T09:21+0000

2023-04-19T09:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا

أخبار أوكرانيا

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إسطنبول - سبوتنيك. وقالت بالا لوكالة "سبوتنيك": "مركز التنسيق المشترك استأنف عمليات تفتيش السفن اليوم بعد مفاوضات استغرقت يومين".يشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن. اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.

https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-هناك-صعوبات-في-تسجيل-وتفتيش-السفن-التي-تنقل-الحبوب-من-أوكرانيا--1076069830.html

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