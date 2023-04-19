https://sputnikarabic.ae/20230419/-استئناف-عمليات-تفتيش-سفن-صفقة-الحبوب-1076075523.html
استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب
استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب
صرحت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، أن مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول استأنف عمليات تفتيش السفن، بعد مفاوضات... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:21+0000
2023-04-19T09:21+0000
2023-04-19T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101336/22/1013362225_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_9dc869edc9b3a77cb38207d5b08aca51.jpg
إسطنبول - سبوتنيك. وقالت بالا لوكالة "سبوتنيك": "مركز التنسيق المشترك استأنف عمليات تفتيش السفن اليوم بعد مفاوضات استغرقت يومين".يشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن. اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-هناك-صعوبات-في-تسجيل-وتفتيش-السفن-التي-تنقل-الحبوب-من-أوكرانيا--1076069830.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101336/22/1013362225_0:512:1365:1536_1920x0_80_0_0_2104925ed880be50245e0f9054298940.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا
استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، أن مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول استأنف عمليات تفتيش السفن، بعد مفاوضات استمرت ليومين.
إسطنبول - سبوتنيك. وقالت بالا لوكالة "سبوتنيك": "مركز التنسيق المشترك استأنف عمليات تفتيش السفن اليوم بعد مفاوضات استغرقت يومين".
وأوضحت أنه "بعد مناقشات جرت بتسهيل من الأمم المتحدة وتركيا، وافق وفدا روسيا وأوكرانيا على مشاركة سفن جديدة في المبادرة، وفرق التفتيش تباشر عملها بالفعل".
يشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن. اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.