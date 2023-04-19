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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/-استئناف-عمليات-تفتيش-سفن-صفقة-الحبوب-1076075523.html
استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب
استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب
صرحت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، أن مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول استأنف عمليات تفتيش السفن، بعد مفاوضات... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:21+0000
2023-04-19T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
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إسطنبول - سبوتنيك. وقالت بالا لوكالة "سبوتنيك": "مركز التنسيق المشترك استأنف عمليات تفتيش السفن اليوم بعد مفاوضات استغرقت يومين".يشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن. اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-هناك-صعوبات-في-تسجيل-وتفتيش-السفن-التي-تنقل-الحبوب-من-أوكرانيا--1076069830.html
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روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا

استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب

09:21 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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صرحت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، أن مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول استأنف عمليات تفتيش السفن، بعد مفاوضات استمرت ليومين.
إسطنبول - سبوتنيك. وقالت بالا لوكالة "سبوتنيك": "مركز التنسيق المشترك استأنف عمليات تفتيش السفن اليوم بعد مفاوضات استغرقت يومين".

وأوضحت أنه "بعد مناقشات جرت بتسهيل من الأمم المتحدة وتركيا، وافق وفدا روسيا وأوكرانيا على مشاركة سفن جديدة في المبادرة، وفرق التفتيش تباشر عملها بالفعل".

بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: هناك صعوبات في تسجيل وتفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا
05:21 GMT
يشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن. اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
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