https://sputnikarabic.ae/20230419/-الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-1076090922.html
القوات الروسية تسقط 4 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-25" و"ميغ-29"
القوات الروسية تسقط 4 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-25" و"ميغ-29"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات أوكرانية من نوع "سو-25" و"ميغ - 29"، خلال الساعات الـ24 الماضية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T14:27+0000
2023-04-19T14:27+0000
2023-04-19T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة أن، "القوات الجوية الروسية درمت أربع طائرات أوكرانية، خلال اليوم، طائرتان من طراز"سو-25" وطائرتان من طراز "ميغ-29".وبلغت خسائر العدو خلال النهار ما يصل إلى 380 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وثماني مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز "غراد".
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تسقط 4 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-25" و"ميغ-29"
14:27 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات أوكرانية من نوع "سو-25" و"ميغ - 29"، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان الوزارة أن، "القوات الجوية الروسية درمت أربع طائرات أوكرانية، خلال اليوم، طائرتان من طراز"سو-25" وطائرتان من طراز "ميغ-29".
وقالت الوزارة في البيان إن، "طيران القوات الجوية الروسية أسقط، ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار، بما في ذلك، تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في مناطق نوفوأوكراينكا وسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسقطت طائرة أوكرانية من طراز"سو-25" بالقرب من منطقة دولجينكوي في مقاطعة خاركوف".
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم إسقاط طائرة "سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو خلال النهار ما يصل إلى 380 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وثماني مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز "غراد".