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أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات
أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرفي الصراع في السودان إلى وقف الاشتباكات والجلوس على طاولة الحوار لحقن الدماء. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:58+0000
2023-04-20T14:17+0000
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جاء ذلك خلال اتصال أردوغان بكل من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حسبما جاء في سلسلة تدوينات نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230420/السيسي-ومحمد-بن-زايد-يبحثان-جهود-التهدئة-في-السودان-1076121136.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات

13:58 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 14:17 GMT 20.04.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرفي الصراع في السودان إلى وقف الاشتباكات والجلوس على طاولة الحوار لحقن الدماء.
جاء ذلك خلال اتصال أردوغان بكل من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حسبما جاء في سلسلة تدوينات نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
وقال أردوغان: "من الضروري الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان".
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
السيسي ومحمد بن زايد يبحثان جهود التهدئة في السودان
11:52 GMT
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
© Sputnikأبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
أبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
أبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
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