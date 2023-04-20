https://sputnikarabic.ae/20230420/أردوغان-يدعو-البرهان-وحميدتي-لوقف-الاشتباكات-1076126988.html
أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات
أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرفي الصراع في السودان إلى وقف الاشتباكات والجلوس على طاولة الحوار لحقن الدماء. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:58+0000
2023-04-20T13:58+0000
2023-04-20T14:17+0000
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جاء ذلك خلال اتصال أردوغان بكل من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حسبما جاء في سلسلة تدوينات نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230420/السيسي-ومحمد-بن-زايد-يبحثان-جهود-التهدئة-في-السودان-1076121136.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات
13:58 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 14:17 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرفي الصراع في السودان إلى وقف الاشتباكات والجلوس على طاولة الحوار لحقن الدماء.
جاء ذلك خلال اتصال أردوغان بكل من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حسبما جاء في سلسلة تدوينات نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
وقال أردوغان: "من الضروري الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان".
ويشهد السودان
اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين
أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة
التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.