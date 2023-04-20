https://sputnikarabic.ae/20230420/أهداف-زيارة-ستولتنبرغ-لكييف-1076125819.html
أهداف زيارة ستولتنبرغ لكييف
أهداف زيارة ستولتنبرغ لكييف
نناقش في هذه الحلقة: زيارة ستولتنبرغ لكييف؛ تصاعد الاشتباكات في السودان، ومصر تستعيد جنودها من هناك؛ النواب اللبناني يمدد للمجالس البلدية؛ ذكرى ضم شبه جزيرة... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:39+0000
2023-04-20T13:39+0000
2023-04-20T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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أهداف زيارة ستولتنبرغ لكييف
أهداف زيارة ستولتنبرغ لكييف
بدأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته كييف.وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي أحمد الزين لـ"حصاد الأسبوع":اشتباكات عنيفة مستمرة في السودانوسط زيادة العنف في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تمكنت مصر من استعادة جنودها المحتجزين.بهذا الخصوص، قال لـ" حصاد الأسبوع"، الخبير العسكري العميد حسن حناوي:أهمية القرم لروسياتحيي روسيا الاتحادية ذكرى مرور 240 عاما على اتخاذ الامبراطورة يكاتيرينا الثانية قرارا تاريخيا حول ضم شبه جزيرة القرم إلى الإمبراطورية الروسية.وبهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الروسي أندريه أونتيكوف، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
أهداف زيارة ستولتنبرغ لكييف
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: زيارة ستولتنبرغ لكييف؛ تصاعد الاشتباكات في السودان، ومصر تستعيد جنودها من هناك؛ النواب اللبناني يمدد للمجالس البلدية؛ ذكرى ضم شبه جزيرة القرم للإمبراطورية الروسية.
بدأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته كييف.
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي أحمد الزين لـ"حصاد الأسبوع":
"من الواضح أنها رسالة لروسيا مفادها أن الولايات المتحدة والحلف سيستمرون بدعم كييف وتأجيج الصراع بدلا من الذهاب إلى التهدئة والمفاوضات، وأنه سيتم نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بالرغم من معارضة الشعوب الأوروبية لهذه السياسة، وأن لا مفاوضات تلوح بالأفق حاليا، إضافة إلى أنها نوع من أنواع الضغط النفسي على الجيش الروسي".
اشتباكات عنيفة مستمرة في السودان
وسط زيادة العنف في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تمكنت مصر من استعادة جنودها المحتجزين.
بهذا الخصوص، قال لـ" حصاد الأسبوع"، الخبير العسكري العميد حسن حناوي:
"مصر والسودان كانا دولة واحدة في السابق، ولدينا حوالي ثلاثة إلى أربعة مليون سوداني بإقامة كاملة ويُعاملون كالمواطنين المصريين تماما ولذلك من غير المقبول على الإطلاق إساءة معاملة الجنود المصريين في السودان ولا يتماشى مع الأخلاق العسكرية وأنا برأي حميدتي هو ليس خريج كلية عسكرية لأنه كان يُفترض أن يعامل الجنود المصريين في السودان كمواطنين سودانيين حسب كل الأنظمة العسكرية في العالم".
أهمية القرم لروسيا
تحيي روسيا الاتحادية ذكرى مرور 240 عاما على اتخاذ الامبراطورة يكاتيرينا الثانية قرارا تاريخيا حول ضم شبه جزيرة القرم إلى الإمبراطورية الروسية.
وبهذا الصدد، قال الخبير بالشأن الروسي أندريه أونتيكوف، لبرنامجنا:
"تكتسب شبه جزيرة القرم أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعمق المياه الذي يسمح في نشر قواعد عسكرية بحرية والتواجد في البحر الأسود بدون استئجار كما كان في السابق والآن لا يمكن أن تتنازل روسيا عن هذه الأراضي أو تسمح للقوات الأوكرانية بالدخول إليها".
التفاصيل في الملف الصوتي...