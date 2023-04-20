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إسرائيل تنشر مخططا لتوسيع إحدى مستوطناتها شرق القدس إلى 5 أضعاف مساحتها الحالية
إسرائيل تنشر مخططا لتوسيع إحدى مستوطناتها شرق القدس إلى 5 أضعاف مساحتها الحالية
قالت تقارر إعلامية فلسطينية إن بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية نشرت مخططا لتوسيع إحدى المستوطنات شرق المدينة المقدسة إلى 5 أضعاف مساحتها الحالية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:58+0000
2023-04-20T13:58+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المخطط الذي نشرته بلدية القدس جاء بالتعاون مع شركة "شيكون فيبينوي"، ويحتوي على تأكيدات بتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي بيت صفافا في شرقي القدس".ولفتت إلى أن المخطط الجديد سيحيل المستوطنة من حجمها الحالي 300 وحدة إلى 1500 وحدة استيطانية.يشار إلى أن مخطط "جفعات همتوس"، كان قد تم إقراره من أكثر من 10 سنوات، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدة استيطانية.وفيما تم نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية في المستوطنة ذاتها قبل ثلاثة سنوات، تقوم السلطات الإسرائيلية هذه الأيام بمد البنى التحتية، تمهيدا لأعمال بناء مستقبلي فيها.طالع أيضا: إعلام إسرائيلي: إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في غور الأردن
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إسرائيل تنشر مخططا لتوسيع إحدى مستوطناتها شرق القدس إلى 5 أضعاف مساحتها الحالية

13:58 GMT 20.04.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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قالت تقارر إعلامية فلسطينية إن بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية نشرت مخططا لتوسيع إحدى المستوطنات شرق المدينة المقدسة إلى 5 أضعاف مساحتها الحالية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المخطط الذي نشرته بلدية القدس جاء بالتعاون مع شركة "شيكون فيبينوي"، ويحتوي على تأكيدات بتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي بيت صفافا في شرقي القدس".
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ولفتت إلى أن المخطط الجديد سيحيل المستوطنة من حجمها الحالي 300 وحدة إلى 1500 وحدة استيطانية.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن هذا المخطط سيتسبب في "بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوبا، كما سيحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية".

يشار إلى أن مخطط "جفعات همتوس"، كان قد تم إقراره من أكثر من 10 سنوات، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدة استيطانية.
وفيما تم نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية في المستوطنة ذاتها قبل ثلاثة سنوات، تقوم السلطات الإسرائيلية هذه الأيام بمد البنى التحتية، تمهيدا لأعمال بناء مستقبلي فيها.
طالع أيضا: إعلام إسرائيلي: إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في غور الأردن
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