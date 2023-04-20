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https://sputnikarabic.ae/20230420/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يعتقد-أن-العقوبات-ضد-روسيا-انتهت-والجديدة-لن-تؤثر-1076115561.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتقد أن العقوبات ضد روسيا انتهت والجديدة لن تؤثر
إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتقد أن العقوبات ضد روسيا انتهت والجديدة لن تؤثر
أفادت صحيفة غربية، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا قد انتهت، وأن إضافة المزيد من التدابير التقييدية سيزيد من قائمة الاستثناءات ضمن هذه العقوبات أيضا. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T09:01+0000
2023-04-20T09:08+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ونقلت المصادر الغربية، عن مسؤول أوروبي (لم يذكر اسمه)، تصريحات قال فيها: "لقد انتهينا، ولو فرضنا المزيد من العقوبات، سيكون هناك استثناءات أكثر من الإجراءات".وأفاد مسؤولون يعملون على الحزمة التالية من العقوبات، بأنه من المرجح أن الإجراءات الجديدة تقتصر على توسيع قائمة أشخاص معينة.منذ فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 10 حزم من العقوبات المختلفة ضد روسيا، بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20230419/أوكرانيا-تؤكد-استلامها-وسائط-دفاع-جوي-جديدة-من-أمريكا-وألمانيا-1076098466.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتقد أن العقوبات ضد روسيا انتهت والجديدة لن تؤثر

09:01 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 20.04.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أفادت صحيفة غربية، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا قد انتهت، وأن إضافة المزيد من التدابير التقييدية سيزيد من قائمة الاستثناءات ضمن هذه العقوبات أيضا.
ونقلت المصادر الغربية، عن مسؤول أوروبي (لم يذكر اسمه)، تصريحات قال فيها: "لقد انتهينا، ولو فرضنا المزيد من العقوبات، سيكون هناك استثناءات أكثر من الإجراءات".

وأضافت "فاينانشال تايمز": "يدرك العديد من المسؤولين أن مجالات الاقتصاد الروسي لا تتأثر بالقيود. تنتج (روسيا) العديد من السلع والخدمات الحيوية لبعض الدول الأوروبية، لذلك سيتم رفض الإجراءات التقييدية في هذه المجالات".

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وأفاد مسؤولون يعملون على الحزمة التالية من العقوبات، بأنه من المرجح أن الإجراءات الجديدة تقتصر على توسيع قائمة أشخاص معينة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير، في وقت سابق: "يجري العمل على "سد الثغرات" في تنفيذ القيود الموجودة بالفعل".

منذ فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 10 حزم من العقوبات المختلفة ضد روسيا، بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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