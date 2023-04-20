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https://sputnikarabic.ae/20230420/إعلام-باريس-بصدد-دعوة-قيادات-لبنانية-لإقناعهم-بترشيح-فرنجية-لرئاسة-البلاد-1076120430.html
إعلام: باريس بصدد دعوة قيادات لبنانية لإقناعهم بترشيح فرنجية لرئاسة البلاد
إعلام: باريس بصدد دعوة قيادات لبنانية لإقناعهم بترشيح فرنجية لرئاسة البلاد
قالت تقارير إعلامية لبنانية إن الإليزيه بصدد دعوة عدد من القيادات اللبنانية، من أجل إجراء مشاورات معهم حول الملف الرئاسي، وإقناعهم بتولي رئيس تيار المردة،... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:38+0000
2023-04-20T11:38+0000
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ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصادر لم تسمها، أن "باريس في صدد دعوة عدد من القيادات اللبنانية، لا سيما المسيحية، لشرح أهمية السير في تسوية تقود إلى انتخاب فرنجية رئيسًا وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة".وأوضحت المصادر أن "الفرنسيين يعرفون مسبقًا مواقف كل الجهات، لكنهم يعتقدون بأن على هؤلاء أن يسمعوا صوتًا من خارج المعركة، حول واقع لبنان وتأثيرات ما يجري في المنطقة والعالم، وأن التسوية المقترحة هي أفضل الممكن".وقالت: "باريس تشجع بري وفرنجية على إطلاق اتصالات واسعة تشمل كل الكتل النيابية لضمان تأمين نصاب كامل في أي جلسة انتخاب يتم الدعوة إليها".ولفتت إلى أن "الكتل النيابية البارزة لم توضع بعد في أجواء المواقف السعودية الجديدة، مؤكدة أن "الفرنسيين يبدون استعدادًا لفتح قنوات بين فرنجية وبين أي جهة يريد محاورتها في شأن المرحلة المقبلة".أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.طالع أيضا: سليمان فرنجية: لن أقبل تقديم جورج قرداحي كفدية
https://sputnikarabic.ae/20230414/إعلام-نشاط-ملحوظ-للسفيرة-الفرنسية-لدى-لبنان-من-أجل-حشد-الدعم-لترشيح-فرنجية-1075903216.html
https://sputnikarabic.ae/20230307/حزب-الله-يدعم-فرنجية-للرئاسة-ماذا-تعني-هذه-الخطوة-وأهميتها-في-إنهاء-الشغور-بلبنان؟-1074452395.html
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الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار فرنسا
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إعلام: باريس بصدد دعوة قيادات لبنانية لإقناعهم بترشيح فرنجية لرئاسة البلاد

11:38 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Sergey mamontov /  / الانتقال إلى بنك الصورسليمان فرنجية في موسكو خلال لقاء لافروف
سليمان فرنجية في موسكو خلال لقاء لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Sergey mamontov /
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قالت تقارير إعلامية لبنانية إن الإليزيه بصدد دعوة عدد من القيادات اللبنانية، من أجل إجراء مشاورات معهم حول الملف الرئاسي، وإقناعهم بتولي رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصادر لم تسمها، أن "باريس في صدد دعوة عدد من القيادات اللبنانية، لا سيما المسيحية، لشرح أهمية السير في تسوية تقود إلى انتخاب فرنجية رئيسًا وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة".
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وأوضحت المصادر أن "الفرنسيين يعرفون مسبقًا مواقف كل الجهات، لكنهم يعتقدون بأن على هؤلاء أن يسمعوا صوتًا من خارج المعركة، حول واقع لبنان وتأثيرات ما يجري في المنطقة والعالم، وأن التسوية المقترحة هي أفضل الممكن".
وقالت: "باريس تشجع بري وفرنجية على إطلاق اتصالات واسعة تشمل كل الكتل النيابية لضمان تأمين نصاب كامل في أي جلسة انتخاب يتم الدعوة إليها".
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ولفتت إلى أن "الكتل النيابية البارزة لم توضع بعد في أجواء المواقف السعودية الجديدة، مؤكدة أن "الفرنسيين يبدون استعدادًا لفتح قنوات بين فرنجية وبين أي جهة يريد محاورتها في شأن المرحلة المقبلة".
يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.
أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.
طالع أيضا: سليمان فرنجية: لن أقبل تقديم جورج قرداحي كفدية
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