https://sputnikarabic.ae/20230420/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-ضخمة-جنوب-الخرطوم-1076113904.html
إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة جنوب الخرطوم
إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة جنوب الخرطوم
أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات ضخمة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، دون ورود تفاصيل. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T08:37+0000
2023-04-20T08:37+0000
2023-04-20T08:37+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها شبكة "سكاي نيوز عربية" على صفحتها الرسمية.يأتي ذلك رغم الهدنة التي أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الموافقة عليها، أمس الأربعاء.وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن بعض مواقعها غرب أم درمان، تعرضت لهجوم من قوات الجيش، وقالت إنها أسقطت مروحيتين تابعتين له، وهي الأنباء التي لم يؤكدها الجيش السوداني.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230419/عودة-الدفعة-الأولى-من-الجنود-المصريين-المحتجزين-في-السودان-إلى-القاهرة-1076099363.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, اتفاق السودان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, اتفاق السودان
إعلام: سماع دوي انفجارات ضخمة جنوب الخرطوم
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أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات ضخمة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، دون ورود تفاصيل.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها شبكة "سكاي نيوز عربية" على صفحتها الرسمية.
يأتي ذلك رغم الهدنة التي أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، الموافقة عليها، أمس الأربعاء.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن بعض مواقعها غرب أم درمان، تعرضت لهجوم من قوات الجيش، وقالت إنها أسقطت مروحيتين تابعتين له، وهي الأنباء التي لم يؤكدها الجيش السوداني.
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم
والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان
، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.