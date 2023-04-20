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https://sputnikarabic.ae/20230420/إعلام-هروب-4-سجناء-من-أحد-السجون-اللبنانية-عن-طريق-حفرة-1076119111.html
إعلام: هروب 4 سجناء من أحد السجون اللبنانية عن طريق حفرة
إعلام: هروب 4 سجناء من أحد السجون اللبنانية عن طريق حفرة
قالت تقارير إعلامية إن 4 سجناء تمكنوا من الهرب من أحد السجون اللبنانية، عن طريق قيامهم بحفر حفرة من غرفتهم في السجن إلى الخارج. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T10:50+0000
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "أربعة سجناء تمكنوا صباحا من الفرار من سجن صور في صيدا".وأوضح أن "الهرب تم عن طريق قيامهم بحفر حفرة أوصلتهم إلى أحد المنازل المجاورة للسجن".وأشار مراسل الموقع اللبناني إلى أن السلطات المعنية تقوم الآن بـ"عمليات بحث مكثفة" بعد اكتشاف عملية الفرار، لافتا إلى أن تحقيقا فُتح في كيفية تمكنهم من الهرب بهذه الطريقة.طالع أيضا: بالفيديو... أهالي سجناء يتعرضون لإطلاق نار بعد محاولة اقتحام سجن في لبنان
https://sputnikarabic.ae/20221219/فرار-26-محكوما-من-سجن-في-لبنان--1071358874.html
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أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: هروب 4 سجناء من أحد السجون اللبنانية عن طريق حفرة

10:50 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova /  / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova /
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قالت تقارير إعلامية إن 4 سجناء تمكنوا من الهرب من أحد السجون اللبنانية، عن طريق قيامهم بحفر حفرة من غرفتهم في السجن إلى الخارج.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "أربعة سجناء تمكنوا صباحا من الفرار من سجن صور في صيدا".
الشرطة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
فرار 26 محكوما من سجن في لبنان
19 ديسمبر 2022, 12:45 GMT
وأوضح أن "الهرب تم عن طريق قيامهم بحفر حفرة أوصلتهم إلى أحد المنازل المجاورة للسجن".
وأشار مراسل الموقع اللبناني إلى أن السلطات المعنية تقوم الآن بـ"عمليات بحث مكثفة" بعد اكتشاف عملية الفرار، لافتا إلى أن تحقيقا فُتح في كيفية تمكنهم من الهرب بهذه الطريقة.
طالع أيضا: بالفيديو... أهالي سجناء يتعرضون لإطلاق نار بعد محاولة اقتحام سجن في لبنان
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