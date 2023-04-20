https://sputnikarabic.ae/20230420/إعلام-هروب-4-سجناء-من-أحد-السجون-اللبنانية-عن-طريق-حفرة-1076119111.html
إعلام: هروب 4 سجناء من أحد السجون اللبنانية عن طريق حفرة
إعلام: هروب 4 سجناء من أحد السجون اللبنانية عن طريق حفرة
قالت تقارير إعلامية إن 4 سجناء تمكنوا من الهرب من أحد السجون اللبنانية، عن طريق قيامهم بحفر حفرة من غرفتهم في السجن إلى الخارج. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T10:50+0000
2023-04-20T10:50+0000
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "أربعة سجناء تمكنوا صباحا من الفرار من سجن صور في صيدا".وأوضح أن "الهرب تم عن طريق قيامهم بحفر حفرة أوصلتهم إلى أحد المنازل المجاورة للسجن".وأشار مراسل الموقع اللبناني إلى أن السلطات المعنية تقوم الآن بـ"عمليات بحث مكثفة" بعد اكتشاف عملية الفرار، لافتا إلى أن تحقيقا فُتح في كيفية تمكنهم من الهرب بهذه الطريقة.طالع أيضا: بالفيديو... أهالي سجناء يتعرضون لإطلاق نار بعد محاولة اقتحام سجن في لبنان
https://sputnikarabic.ae/20221219/فرار-26-محكوما-من-سجن-في-لبنان--1071358874.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: هروب 4 سجناء من أحد السجون اللبنانية عن طريق حفرة
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قالت تقارير إعلامية إن 4 سجناء تمكنوا من الهرب من أحد السجون اللبنانية، عن طريق قيامهم بحفر حفرة من غرفتهم في السجن إلى الخارج.
ووفقا لموقع
النشرة اللبناني، فإن "أربعة سجناء تمكنوا صباحا من الفرار من سجن صور في صيدا".
19 ديسمبر 2022, 12:45 GMT
وأوضح أن "الهرب تم عن طريق قيامهم بحفر حفرة أوصلتهم
إلى أحد المنازل المجاورة للسجن".
وأشار مراسل الموقع اللبناني إلى أن السلطات المعنية تقوم الآن بـ"عمليات بحث مكثفة" بعد اكتشاف عملية الفرار، لافتا إلى أن تحقيقا فُتح في كيفية تمكنهم من الهرب بهذه الطريقة.