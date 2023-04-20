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https://sputnikarabic.ae/20230420/اكتشاف-مخلوق-مخيف-يملك-24-عينا-في-بحيرة-هونغ-كونغ-صور-وفيديو--1076126012.html
اكتشاف مخلوق مخيف يملك 24 عينا في بحيرة هونغ كونغ... صور وفيديو
اكتشاف مخلوق مخيف يملك 24 عينا في بحيرة هونغ كونغ... صور وفيديو
اكتشف العلماء أثناء مراقبة جسم في الماء في محمية ماي بو في هونغ كونغ، نوعا جديدا من قناديل البحر الصندوقية والتي تملك 24 عينا وجسما شفافا وثلاثة مخالب طويلة. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T14:15+0000
2023-04-20T14:15+0000
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وذكرت مجلة "ديل ميل"، أن هذا النوع المخيف هو أول اكتشاف لأنواع قناديل البحر الصندوقية الجديدة في المياه الصينية والنوع الرابع في عائلة تريبيداليداي، والتي تضم بعضا من أكثر الحيوانات البحرية السامة في المياه الاستوائية.وأشارت المجلة إلى أن قناديل البحر الصندوقية، التي سميت على شكل جسمها، تحتوي على مجسات مثل السهام السامة التي تطلق مادة سامة يمكن أن تسبب الشلل والسكتة القلبية وحتى الموت، كل ذلك في غضون دقائق قليلة من التعرض للسع.ويعتبر قنديل البحر الصندوق الأسترالي أكثر الحيوانات البحرية السامة في العالم.قال كبير الباحثين البروفيسور كيو جيان ون، إن قناديل البحر الصندوقية "غير معروفة" في المياه البحرية الصينية، ويعتقد أن هذا الاكتشاف يدل على "تنوع غني" للحياة البحرية حول هونغ كونغ.وأضاف: "تعتبر العيون الـ 24 قياسية لقنديل البحر الصندوقي، ويقال إن مجموعتين من المجموعات تحتويان على عدسات تمكن من تكوين الصورة".ونوّهت المجلة أنه يمكن أن يصل قنديل البحر الصندوقي إلى أربع عقد أثناء السباحة، بينما تطفو الأنواع الأخرى مع التيار.وبيّنت المجلة أن هذا النوع الجديد هو الوحيد المعروف من نوعه في المنطقة، مما دفع العلماء إلى تسميته "تريبيداليا مايبوينسيس" تكريما للمحمية التي تم العثور عليها فيها، بحسب مجلة "ديلي ميل".قال جيان ون: "إنه معروف حاليا فقط في ماي بو".
https://sputnikarabic.ae/20230420/ميروس-اكتشاف-فيروسات-غامضة-منتشرة-في-المحيطات-1076122065.html
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بيئة
بيئة

اكتشاف مخلوق مخيف يملك 24 عينا في بحيرة هونغ كونغ... صور وفيديو

14:15 GMT 20.04.2023
© Photo / unsplash/Joel Filipeقنديل البحر
قنديل البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Photo / unsplash/Joel Filipe
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اكتشف العلماء أثناء مراقبة جسم في الماء في محمية ماي بو في هونغ كونغ، نوعا جديدا من قناديل البحر الصندوقية والتي تملك 24 عينا وجسما شفافا وثلاثة مخالب طويلة.
وذكرت مجلة "ديل ميل"، أن هذا النوع المخيف هو أول اكتشاف لأنواع قناديل البحر الصندوقية الجديدة في المياه الصينية والنوع الرابع في عائلة تريبيداليداي، والتي تضم بعضا من أكثر الحيوانات البحرية السامة في المياه الاستوائية.
وأشارت المجلة إلى أن قناديل البحر الصندوقية، التي سميت على شكل جسمها، تحتوي على مجسات مثل السهام السامة التي تطلق مادة سامة يمكن أن تسبب الشلل والسكتة القلبية وحتى الموت، كل ذلك في غضون دقائق قليلة من التعرض للسع.
ويعتبر قنديل البحر الصندوق الأسترالي أكثر الحيوانات البحرية السامة في العالم.
مسح إلكتروني مصغر لخلية فيرو (خلايا توجد في الكلى، باللون الأزرق) مصابة بجزيئات من الفيروس SARS-COV-2 (باللون البرتقالي)، والمعروفة أيضًا باسم كورونا، تم أخذها كعينة من مريض. تم التقاط الصورة في مركز للأبحاث في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
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12:18 GMT
قال كبير الباحثين البروفيسور كيو جيان ون، إن قناديل البحر الصندوقية "غير معروفة" في المياه البحرية الصينية، ويعتقد أن هذا الاكتشاف يدل على "تنوع غني" للحياة البحرية حول هونغ كونغ.
وأضاف: "تعتبر العيون الـ 24 قياسية لقنديل البحر الصندوقي، ويقال إن مجموعتين من المجموعات تحتويان على عدسات تمكن من تكوين الصورة".
ونوّهت المجلة أنه يمكن أن يصل قنديل البحر الصندوقي إلى أربع عقد أثناء السباحة، بينما تطفو الأنواع الأخرى مع التيار.
وبيّنت المجلة أن هذا النوع الجديد هو الوحيد المعروف من نوعه في المنطقة، مما دفع العلماء إلى تسميته "تريبيداليا مايبوينسيس" تكريما للمحمية التي تم العثور عليها فيها، بحسب مجلة "ديلي ميل".
قال جيان ون: "إنه معروف حاليا فقط في ماي بو".
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