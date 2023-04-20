https://sputnikarabic.ae/20230420/الأمم-المتحدة-تحذر-من-انهيار-النظام-الصحي-في-السودان-1076119222.html

الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام الصحي في السودان

الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام الصحي في السودان

حذرت الأمم المتحدة من انهيار النظام الصحي في السودان، بسبب استمرار الاشتباكات التي اندلعت منذ السبت الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T11:02+0000

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن السودانيين في أمس الحاجة إلى هدنة إنسانية حتى يمكن إيصال الإمدادات الحيوية لهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.ولفت المكتب الأممي إلى أن الهدنة ستسمح للجرحى والمرضى بالوصول إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن سكان الخرطوم بصورة خاصة لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب الاشتباكات حتى في حالات الضرورة القصوى.كما حذرت الأمم المتحدة من نفاد الوقود والغذاء لدى السكان، ودعت إلى منع الاعتداء على عمال الإغاثة ونهب المرافق الإنسانية حتى تتمكن وكالات الإغاثة من إعادة تعبئة الإمدادات الحيوية والعمل بأمان.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان