https://sputnikarabic.ae/20230420/البحرية-الكورية-الجنوبية-تتسلم-غواصة-عسكرية-جديدة-1076109620.html

البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة

البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة

تستعد القوات البحرية لكوريا الجنوبية لاستلام غواصة عسكرية جديدة تنضم إلى قوتها البحرية، التي تصنف في المرتبة رقم 19 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T06:32+0000

2023-04-20T06:32+0000

2023-04-20T06:32+0000

رصد عسكري

كوريا الجنوبية

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075983806_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bc06be0a67aec6ae11dbc7219c85761e.jpg

ومن المقرر أن تتم مراسم استلام الغواصة الجديدة، في وقت لاحق اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن الغواصة تحمل اسم "أن مو" ويصل وزنها إلى 3 آلاف طن، وهي مقدمة من إدارة برنامج الاقتناء الدولي.ويتسلم سلاح البحرية الغواصة الجديدة في حوض بناء السفن "أوكبو"، التابع لشركة "دايو" لبناء السفن والهندسة في مدينة غيوجيه، التي تقع على بعد 331 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول.ويضم الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية 157 وحدة بحرية، بينها 22 غواصة تجعلها في المرتبة رقم 5 بين أضخم قوات الغواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.

https://sputnikarabic.ae/20230420/مكتب-رئيس-كوريا-الجنوبية-سيئول-لا-تزود-كييف-بالسلاح-من-أجل-استقرار-العلاقات-مع-روسيا-1076107429.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, الأخبار