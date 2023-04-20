https://sputnikarabic.ae/20230420/البحرية-الكورية-الجنوبية-تتسلم-غواصة-عسكرية-جديدة-1076109620.html
البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة
البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة
تستعد القوات البحرية لكوريا الجنوبية لاستلام غواصة عسكرية جديدة تنضم إلى قوتها البحرية، التي تصنف في المرتبة رقم 19 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T06:32+0000
2023-04-20T06:32+0000
2023-04-20T06:32+0000
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ومن المقرر أن تتم مراسم استلام الغواصة الجديدة، في وقت لاحق اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن الغواصة تحمل اسم "أن مو" ويصل وزنها إلى 3 آلاف طن، وهي مقدمة من إدارة برنامج الاقتناء الدولي.ويتسلم سلاح البحرية الغواصة الجديدة في حوض بناء السفن "أوكبو"، التابع لشركة "دايو" لبناء السفن والهندسة في مدينة غيوجيه، التي تقع على بعد 331 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول.ويضم الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية 157 وحدة بحرية، بينها 22 غواصة تجعلها في المرتبة رقم 5 بين أضخم قوات الغواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230420/مكتب-رئيس-كوريا-الجنوبية-سيئول-لا-تزود-كييف-بالسلاح-من-أجل-استقرار-العلاقات-مع-روسيا-1076107429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, الأخبار
البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة
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تستعد القوات البحرية لكوريا الجنوبية لاستلام غواصة عسكرية جديدة تنضم إلى قوتها البحرية، التي تصنف في المرتبة رقم 19 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
ومن المقرر أن تتم مراسم استلام الغواصة الجديدة، في وقت لاحق اليوم الخميس، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن الغواصة تحمل اسم "أن مو" ويصل وزنها إلى 3 آلاف طن، وهي مقدمة من إدارة برنامج الاقتناء الدولي.
ويتسلم سلاح البحرية
الغواصة الجديدة في حوض بناء السفن "أوكبو"، التابع لشركة "دايو" لبناء السفن والهندسة في مدينة غيوجيه، التي تقع على بعد 331 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول.
ويضم الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية
157 وحدة بحرية، بينها 22 غواصة تجعلها في المرتبة رقم 5 بين أضخم قوات الغواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.