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البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة
البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة
تستعد القوات البحرية لكوريا الجنوبية لاستلام غواصة عسكرية جديدة تنضم إلى قوتها البحرية، التي تصنف في المرتبة رقم 19 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T06:32+0000
2023-04-20T06:32+0000
رصد عسكري
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ومن المقرر أن تتم مراسم استلام الغواصة الجديدة، في وقت لاحق اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن الغواصة تحمل اسم "أن مو" ويصل وزنها إلى 3 آلاف طن، وهي مقدمة من إدارة برنامج الاقتناء الدولي.ويتسلم سلاح البحرية الغواصة الجديدة في حوض بناء السفن "أوكبو"، التابع لشركة "دايو" لبناء السفن والهندسة في مدينة غيوجيه، التي تقع على بعد 331 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول.ويضم الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية 157 وحدة بحرية، بينها 22 غواصة تجعلها في المرتبة رقم 5 بين أضخم قوات الغواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230420/مكتب-رئيس-كوريا-الجنوبية-سيئول-لا-تزود-كييف-بالسلاح-من-أجل-استقرار-العلاقات-مع-روسيا-1076107429.html
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, الأخبار

البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة

06:32 GMT 20.04.2023
© AFP 2023 / SONG KYUNG-SEOKالجيش الكوري الجنوبية
الجيش الكوري الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / SONG KYUNG-SEOK
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تستعد القوات البحرية لكوريا الجنوبية لاستلام غواصة عسكرية جديدة تنضم إلى قوتها البحرية، التي تصنف في المرتبة رقم 19 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
ومن المقرر أن تتم مراسم استلام الغواصة الجديدة، في وقت لاحق اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن الغواصة تحمل اسم "أن مو" ويصل وزنها إلى 3 آلاف طن، وهي مقدمة من إدارة برنامج الاقتناء الدولي.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مكتب رئيس كوريا الجنوبية: سيئول لا تزود كييف بالسلاح من أجل استقرار العلاقات مع روسيا
04:21 GMT
ويتسلم سلاح البحرية الغواصة الجديدة في حوض بناء السفن "أوكبو"، التابع لشركة "دايو" لبناء السفن والهندسة في مدينة غيوجيه، التي تقع على بعد 331 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول.
ويضم الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية 157 وحدة بحرية، بينها 22 غواصة تجعلها في المرتبة رقم 5 بين أضخم قوات الغواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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