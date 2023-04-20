https://sputnikarabic.ae/20230420/البرهان-يعلن-ضم-حرس-الحدود-وقوات-الترتيبات-الأمنية-إلى-الجيش-السوداني-1076131376.html
البرهان يعلن ضم حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية إلى الجيش السوداني
البرهان يعلن ضم حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية إلى الجيش السوداني
أعلن قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، ضم قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية إلى القوات المسلحة... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T16:06+0000
2023-04-20T16:06+0000
2023-04-20T16:06+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان رسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا، ألغى بموجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 2017، الخاص بضم قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع السابقة، وضم بموجب القرار الجديد بالرقم 131، قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية ضباطا وضباط صف وجنود للقوات المسلحة".وأضاف البيان: "يكون تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ اليوم الموافق 20 نيسان/ أبريل 2023".يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر عددا من القرارات من ضمنها إنهاء انتداب ضباط الجيش وضباط الشرطة وضباط جهاز المخابرات في قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.ويواجه السودان وبالأخص العاصمة الخرطوم أحداث اقتتال مباشر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت الماضي.ويتبادل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الاتهامات بمهاجمة كل من قوات الطرفين جنوب العاصمة الخرطوم جوار المدينة الرياضية يوم السبت الماضي.وبدأت الخلافات تدب بين البرهان ودقلو منذ أواخر شهر آذار / مارس الماضي، خلال ورشة إصلاح أمني وعسكري حين طالبت قوات الدعم السريع بإدماج قواتها داخل الجيش خلال 10 سنوات، فيما شدد قادة الجيش على أن إدماج قوات الدعم السريع تكون في غضون 24 شهرا متزامنة مع فترة الانتقال السياسي في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230420/المتحدث-باسم-الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-الدعم-السريع-تنسق-مع-قوى-إقليمية-لا-تريد-بالسودان-خيرا-1076128469.html
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الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
البرهان يعلن ضم حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية إلى الجيش السوداني
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أعلن قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، ضم قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية إلى القوات المسلحة السودانية.
الخرطوم - سبوتنيك
. وحسب بيان رسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا، ألغى بموجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 2017، الخاص بضم قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع السابقة، وضم بموجب القرار الجديد بالرقم 131، قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية ضباطا وضباط صف وجنود للقوات المسلحة".
وأضاف البيان: "يكون تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ اليوم الموافق 20 نيسان/ أبريل 2023".
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان
أصدر عددا من القرارات من ضمنها إنهاء انتداب ضباط الجيش وضباط الشرطة وضباط جهاز المخابرات في قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.
ويواجه السودان وبالأخص العاصمة الخرطوم أحداث اقتتال مباشر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت الماضي.
ويتبادل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع
محمد حمدان دقلو (حميدتي) الاتهامات بمهاجمة كل من قوات الطرفين جنوب العاصمة الخرطوم جوار المدينة الرياضية يوم السبت الماضي.
وبدأت الخلافات تدب بين البرهان ودقلو منذ أواخر شهر آذار / مارس الماضي، خلال ورشة إصلاح أمني وعسكري حين طالبت قوات الدعم السريع بإدماج قواتها داخل الجيش خلال 10 سنوات، فيما شدد قادة الجيش على أن إدماج قوات الدعم السريع تكون في غضون 24 شهرا متزامنة مع فترة الانتقال السياسي في السودان.