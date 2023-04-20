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https://sputnikarabic.ae/20230420/الحكومة-المغربية-تكشف-عن-الوضع-الصحي-لرئيسها-بعد-ظهوره-وهو-يجد-صعوبة-في-الجلوس-1076133856.html
الحكومة المغربية تكشف عن الوضع الصحي لرئيسها بعد ظهوره وهو يجد صعوبة في الجلوس
الحكومة المغربية تكشف عن الوضع الصحي لرئيسها بعد ظهوره وهو يجد صعوبة في الجلوس
كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، مساء اليوم الخميس، عن الوضع الصحي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدما ظهر وهو يجد صعوبة في الجلوس. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T18:11+0000
2023-04-20T18:11+0000
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جاء ذلك خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.وقال بايتاس: "الأمر يتعلق بوعكة على مستوى الركبة، وليس هناك ما يثير القلق".وظهر أخنوش في صلاة التراويح وهو يجد صعوبة في الجلوس، ما أثار موجة من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.وعزيز أخنوش هو رئيس حكومة المغرب منذ 10 سبتمبر/أيلول 2021، وهو رئيس مجموعة "أكوا"، صاحبة العلامة التجارية أفريقيا غاز، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الحكومة المغربية تكشف عن الوضع الصحي لرئيسها بعد ظهوره وهو يجد صعوبة في الجلوس

18:11 GMT 20.04.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNAرئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، مساء اليوم الخميس، عن الوضع الصحي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدما ظهر وهو يجد صعوبة في الجلوس.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.
وقال بايتاس: "الأمر يتعلق بوعكة على مستوى الركبة، وليس هناك ما يثير القلق".
وظهر أخنوش في صلاة التراويح وهو يجد صعوبة في الجلوس، ما أثار موجة من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وعزيز أخنوش هو رئيس حكومة المغرب منذ 10 سبتمبر/أيلول 2021، وهو رئيس مجموعة "أكوا"، صاحبة العلامة التجارية أفريقيا غاز، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
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