https://sputnikarabic.ae/20230420/الخارجية-الأمريكية-لا-نعتقد-أن-سوريا-تستحق-العودة-إلى-جامعة-الدول-العربية-1076134765.html
الخارجية الأمريكية: لا نعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية
الخارجية الأمريكية: لا نعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T19:18+0000
2023-04-20T19:18+0000
2023-04-20T19:18+0000
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وقال باتيل خلال مؤتمر صحفي: "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية في هذا الوقت".وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع حكومة الأسد في غياب "تقدم حقيقي" نحو حل الصراع في البلاد.وتابع المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة تؤكد للشركاء الإقليميين المنخرطين مع الحكومة السورية أن مشاركتهم يجب أن تركز على تحسين الظروف الإنسانية في البلاد.في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى الرئيس السوري بشار الأسد بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في دمشق لمناقشة سبل حل الصراع في سوريا وتحقيق تطبيع العلاقات بين سوريا والعالم العربي.في الأسبوع الماضي، اجتمع وزراء خارجية ست دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، في جدة لمناقشة إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها في عام 2011 بسبب اندلاع الصراع في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230419/متحدث-الخارجية-القطرية-الدوحة-لا-تمانع-عودة-دمشق-للجامعة-العربية-مقابل-دفع-ثمن-حقيقي-للشعب-السوري-1076087035.html
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سبوتنيك عربي
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الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
الخارجية الأمريكية: لا نعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية
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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية.
وقال باتيل خلال مؤتمر صحفي: "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية
في هذا الوقت".
وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع حكومة الأسد في غياب "تقدم حقيقي" نحو حل الصراع في البلاد.
وتابع المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة تؤكد للشركاء الإقليميين المنخرطين مع الحكومة السورية أن مشاركتهم يجب أن تركز على تحسين الظروف الإنسانية في البلاد.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى الرئيس السوري بشار الأسد
بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في دمشق لمناقشة سبل حل الصراع في سوريا وتحقيق تطبيع العلاقات بين سوريا والعالم العربي.
في الأسبوع الماضي، اجتمع وزراء خارجية ست دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، في جدة لمناقشة إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها في عام 2011 بسبب اندلاع الصراع في البلاد.