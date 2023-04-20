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الدفاع الجوي الأمريكي: مقاتلاتنا رافقت قاذفتين روسيتين فوق ألاسكا
الدفاع الجوي الأمريكي: مقاتلاتنا رافقت قاذفتين روسيتين فوق ألاسكا
قالت قيادة الدفاع الجوي الشمالية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن المقاتلات الأمريكية رافقت قاذفتين روسيتين من طراز "تو-95" في منطقة التعرف الجوية فوق ألاسكا،... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T00:50+0000
2023-04-20T00:50+0000
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وأوضحت القيادة في بيان أن "الطائرات الروسية بقيت في المجال الجوي الدولي، ولم تدخل المجال السيادي للولايات المتحدة وكندا. وتقوم روسيا بمثل هذه الأنشطة بشكل منتظم ولا تعتبر تهديداً أو استفزازاً".وأشار البيان إلى أن طائرات الاعتراض الأمريكية من طراز "إف- 16" وإف- 22" قامت بتنفيذ المهمة، في حين كانت الطائرات الروسية من طراز "تو-95".وأوضح البيان أن "القيادة تتعقب وتحدد جميع الطائرات العسكرية التي تدخل منطقة الدفاع الجوي، وتتابع تحركاتها بشكل منتظم وترافقها عند الحاجة خارج المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20171214/سوريا-مقاتلات-أمريكية-تقترب-1028437442.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الجوي الأمريكي: مقاتلاتنا رافقت قاذفتين روسيتين فوق ألاسكا

00:50 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Anton Denisovقاذفات الصواريخ الإستراتيجية تو-95إم إس
قاذفات الصواريخ الإستراتيجية تو-95إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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قالت قيادة الدفاع الجوي الشمالية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن المقاتلات الأمريكية رافقت قاذفتين روسيتين من طراز "تو-95" في منطقة التعرف الجوية فوق ألاسكا، وتعتبر الولايات المتحدة أن ما حدث لم يكن تهديداً أو استفزازاً.
وأوضحت القيادة في بيان أن "الطائرات الروسية بقيت في المجال الجوي الدولي، ولم تدخل المجال السيادي للولايات المتحدة وكندا. وتقوم روسيا بمثل هذه الأنشطة بشكل منتظم ولا تعتبر تهديداً أو استفزازاً".
مقاتلات سوخوي 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2017
الدفاع الروسية تنفي أنباء اعتراض مقاتلات أمريكية طائرتين روسيتين فوق الفرات
14 ديسمبر 2017, 19:26 GMT
وأشار البيان إلى أن طائرات الاعتراض الأمريكية من طراز "إف- 16" وإف- 22" قامت بتنفيذ المهمة، في حين كانت الطائرات الروسية من طراز "تو-95".
وأوضح البيان أن "القيادة تتعقب وتحدد جميع الطائرات العسكرية التي تدخل منطقة الدفاع الجوي، وتتابع تحركاتها بشكل منتظم وترافقها عند الحاجة خارج المنطقة".
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