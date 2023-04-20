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الدفاع الروسية: انفجار بيلغورود ناجم عن حادث عرضي لسقوط قذيفة من طائرة "سو 34"
الدفاع الروسية: انفجار بيلغورود ناجم عن حادث عرضي لسقوط قذيفة من طائرة "سو 34"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أضرار المنازل في بيلغورود ترجع إلى خروج غير طبيعي لذخيرة جوية من طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T22:04+0000
2023-04-20T22:26+0000
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وأفادت الوزارة بأنه "في العشرين من أبريل/نيسان 2023 في حوالي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت موسكو، خلال تنفيذ طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية لرحلة فوق مدينة بيلغورود، حدث خروج غير طبيعي لذخيرة جوية، ونتيجة لذلك توجد أضرار في المباني السكنية، ولم يكن هناك أي ضحايا".وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق جارٍ في الحادث.وفيما يتعلق بذلك، أفاد محافظ إقليم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن اثنين من الأشخاص تعرضوا لإصابات وفقًا للبيانات الأولية.وكان غلادكوف قد صرح سابقًا بأنه تم تشكيل حفرة بنفسجية بنصف قطر 20 مترًا جراء الانفجار في المركز الإقليمي.وقال إن النوافذ في المبنى المجاور لموقع الحادث تضررت أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، أدى الانفجار إلى تلف عدد من السيارات المركونة وسقوط أعمدة خط الكهرباء.من جانبه، صرح عمدة بيلغورود، فالنتين ديميدوف، بأن الانفجار تسبب في تدمير عدة شقق في شارع شالاندينا، وتقدمت السلطات بعرض لجميع سكان المنازل التالفة بتوفير إقامة مؤقتة في فندق.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-صواريخ-فوق-بيلغورود-1074747503.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية: انفجار بيلغورود ناجم عن حادث عرضي لسقوط قذيفة من طائرة "سو 34"

22:04 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 22:26 GMT 20.04.2023)
© Sputnik . Ilja Pitalev /  / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-34"
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Ilja Pitalev /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أضرار المنازل في بيلغورود ترجع إلى خروج غير طبيعي لذخيرة جوية من طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية الروسية، ولم يتم الإبلاغ عن وجود ضحايا.
وأفادت الوزارة بأنه "في العشرين من أبريل/نيسان 2023 في حوالي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت موسكو، خلال تنفيذ طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية لرحلة فوق مدينة بيلغورود، حدث خروج غير طبيعي لذخيرة جوية، ونتيجة لذلك توجد أضرار في المباني السكنية، ولم يكن هناك أي ضحايا".
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وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق جارٍ في الحادث.
وفيما يتعلق بذلك، أفاد محافظ إقليم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن اثنين من الأشخاص تعرضوا لإصابات وفقًا للبيانات الأولية.
وكان غلادكوف قد صرح سابقًا بأنه تم تشكيل حفرة بنفسجية بنصف قطر 20 مترًا جراء الانفجار في المركز الإقليمي.
وقال إن النوافذ في المبنى المجاور لموقع الحادث تضررت أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، أدى الانفجار إلى تلف عدد من السيارات المركونة وسقوط أعمدة خط الكهرباء.
من جانبه، صرح عمدة بيلغورود، فالنتين ديميدوف، بأن الانفجار تسبب في تدمير عدة شقق في شارع شالاندينا، وتقدمت السلطات بعرض لجميع سكان المنازل التالفة بتوفير إقامة مؤقتة في فندق.
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