عربي
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-للذخيرة-والقضاء-على-نحو-470-جنديا-أوكرانيا-1076125354.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للذخيرة والقضاء على نحو 470 جنديا أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للذخيرة والقضاء على نحو 470 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت من القضاء على ما يصل إلى 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:34+0000
2023-04-20T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065521062_0:25:3316:1890_1920x0_80_0_0_3dde3307b8fac78c103787eb07be0e44.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذ الطيران الروسي 10 غارات جوية لدعم جنود المدفعية، وبدورها أنجزت القوات "الجنوبية" 64 مهمة إطلاق نار".وبحسب البيان: "نتيجة لهذه الضربات، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق بوغدانوفكا وكراسنو وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065521062_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_d494b44669fdc94bb9c30127ae9cfb94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للذخيرة والقضاء على نحو 470 جنديا أوكرانيا

13:34 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت من القضاء على ما يصل إلى 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير 20 قطعة عسكرية في يوم واحد على اتجاه دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذ الطيران الروسي 10 غارات جوية لدعم جنود المدفعية، وبدورها أنجزت القوات "الجنوبية" 64 مهمة إطلاق نار".
وبحسب البيان: "نتيجة لهذه الضربات، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق بوغدانوفكا وكراسنو وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبية"، بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 470 جنديا أوكرانيا، و3 دبابات، و5 مركبات قتالية للمشاة، و6 مركبات مدرعة، و4 مركبات، ومركبة قتال من نوع "غراد MLRS"، ومدفع هاوتزر من نوع "Msta-B".

وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала