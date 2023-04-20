https://sputnikarabic.ae/20230420/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-للذخيرة-والقضاء-على-نحو-470-جنديا-أوكرانيا-1076125354.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للذخيرة والقضاء على نحو 470 جنديا أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للذخيرة والقضاء على نحو 470 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت من القضاء على ما يصل إلى 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:34+0000
2023-04-20T13:34+0000
2023-04-20T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذ الطيران الروسي 10 غارات جوية لدعم جنود المدفعية، وبدورها أنجزت القوات "الجنوبية" 64 مهمة إطلاق نار".وبحسب البيان: "نتيجة لهذه الضربات، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق بوغدانوفكا وكراسنو وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني".
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للذخيرة والقضاء على نحو 470 جنديا أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة القوات "الجنوبية" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت من القضاء على ما يصل إلى 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير 20 قطعة عسكرية في يوم واحد على اتجاه دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذ الطيران الروسي 10 غارات جوية لدعم جنود المدفعية، وبدورها أنجزت القوات "الجنوبية" 64 مهمة إطلاق نار".
وبحسب البيان: "نتيجة لهذه الضربات، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق بوغدانوفكا وكراسنو وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبية"، بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 470 جنديا أوكرانيا، و3 دبابات، و5 مركبات قتالية للمشاة، و6 مركبات مدرعة، و4 مركبات، ومركبة قتال من نوع "غراد MLRS"، ومدفع هاوتزر من نوع "Msta-B".
وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني".