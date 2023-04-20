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الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مقر قيادة كتائب "باخموت"
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-مقر-قيادة-كتائب-باخموت-1076121919.html
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مقر قيادة كتائب "باخموت"
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مقر قيادة كتائب "باخموت"
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الجيش الروسي قصف المقر المشترك لمجموعة قوات "باخموت" التابعة لقوات نظام كييف. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:59+0000
2023-04-20T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف البيان الصادر اليوم الخميس: "في منطقة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب المقر المشترك لتجمع باخموت للقوات المسلحة الأوكرانية".ودمر الجيش الروسي عموما 86 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النيران وتجمع القوى العاملة والآليات في 127 منطقة.ودكت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات العدو على محور كوبيانسك في مناطق ماسيوتوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لقوات "المركز" وحدات معادية في مناطق يامبول وسفيرسك مالي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية عملياتها النشطة لدك معاقل العدو في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك بدعم من القوات المجوقلة ومدفعية مجموعة قوات "الجنوب" التي تساعد على تحرير المدينة ووقف محاولات العدو للهجوم المضاد على الأجنحة ونقل الاحتياطيات.و نفذ الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 10 طلعات جوية لدعم أعمال المفارز الهجومية، ونفذت مدفعية مجموعة "الجنوب" 64 مهمة نارية، مما أسفر عن نسف وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكراسنو وستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة "الشرق" (فوستوك) في تكبيد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق فوغليدار وفيليكا نوفوسيلكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور خيرسون ، تم تدمير أكثر من 15 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين، ومدفع إم 777 أمريكي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا بي".
https://sputnikarabic.ae/20230420/قوات-الإنزال-الجوي-تدمر-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية--باستخدام-زميي-غورينيتش-فيديو-1076120758.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مقر قيادة كتائب "باخموت"

11:59 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 20.04.2023)
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راجمات القذائف النارية بوراتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الجيش الروسي قصف المقر المشترك لمجموعة قوات "باخموت" التابعة لقوات نظام كييف.
وأضاف البيان الصادر اليوم الخميس: "في منطقة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب المقر المشترك لتجمع باخموت للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي منطقتي تيرني وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت ثلاثة مراكز قيادة ومراقبة لكتائب اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 116 للدفاع الإقليمي".
ودمر الجيش الروسي عموما 86 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النيران وتجمع القوى العاملة والآليات في 127 منطقة.
ودكت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات العدو على محور كوبيانسك في مناطق ماسيوتوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه 50 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين قتاليتين وشاحنتي بيك أب.
وعلى محور كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لقوات "المركز" وحدات معادية في مناطق يامبول وسفيرسك مالي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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حيث تم القضاء على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وعربتي نقل جند ومدفع من طراز غفوزديكا ومدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
وعلى محور دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية عملياتها النشطة لدك معاقل العدو في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك بدعم من القوات المجوقلة ومدفعية مجموعة قوات "الجنوب" التي تساعد على تحرير المدينة ووقف محاولات العدو للهجوم المضاد على الأجنحة ونقل الاحتياطيات.
و نفذ الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 10 طلعات جوية لدعم أعمال المفارز الهجومية، ونفذت مدفعية مجموعة "الجنوب" 64 مهمة نارية، مما أسفر عن نسف وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكراسنو وستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 470 جنديًا ومرتزقا تابعين لنظام كييف، وثلاث دبابات، وخمس عربات نقل جند، وست مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات عسكرية، وراجمة غراد، ومدفع ميدان "مستا بي"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة "الشرق" (فوستوك) في تكبيد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق فوغليدار وفيليكا نوفوسيلكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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وبلغت خسائر العدو خلال النهار في هذه المناطق 30 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، ومدفع هاوتزر "دي-30".
وعلى محور خيرسون ، تم تدمير أكثر من 15 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين، ومدفع إم 777 أمريكي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا بي".
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