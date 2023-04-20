https://sputnikarabic.ae/20230420/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-مقر-قيادة-كتائب-باخموت-1076121919.html

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مقر قيادة كتائب "باخموت"

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مقر قيادة كتائب "باخموت"

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الجيش الروسي قصف المقر المشترك لمجموعة قوات "باخموت" التابعة لقوات نظام كييف. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T11:59+0000

2023-04-20T11:59+0000

2023-04-20T12:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف البيان الصادر اليوم الخميس: "في منطقة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب المقر المشترك لتجمع باخموت للقوات المسلحة الأوكرانية".ودمر الجيش الروسي عموما 86 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النيران وتجمع القوى العاملة والآليات في 127 منطقة.ودكت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات العدو على محور كوبيانسك في مناطق ماسيوتوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لقوات "المركز" وحدات معادية في مناطق يامبول وسفيرسك مالي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية عملياتها النشطة لدك معاقل العدو في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك بدعم من القوات المجوقلة ومدفعية مجموعة قوات "الجنوب" التي تساعد على تحرير المدينة ووقف محاولات العدو للهجوم المضاد على الأجنحة ونقل الاحتياطيات.و نفذ الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 10 طلعات جوية لدعم أعمال المفارز الهجومية، ونفذت مدفعية مجموعة "الجنوب" 64 مهمة نارية، مما أسفر عن نسف وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكراسنو وستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة "الشرق" (فوستوك) في تكبيد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق فوغليدار وفيليكا نوفوسيلكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور خيرسون ، تم تدمير أكثر من 15 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين، ومدفع إم 777 أمريكي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا بي".

https://sputnikarabic.ae/20230420/قوات-الإنزال-الجوي-تدمر-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية--باستخدام-زميي-غورينيتش-فيديو-1076120758.html

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روسيا, رصد عسكري