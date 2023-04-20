https://sputnikarabic.ae/20230420/السعودية-وبريطانيا-تدعوان-طرفي-الصراع-في-السودان-إلى-وقف-إطلاق-النار-1076124701.html
السعودية وبريطانيا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار
السعودية وبريطانيا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار
دعت كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا إلى وقف إطلاق النار في السودان، الذي يشهد تجدد الاشتباكات رغم الإعلان عن هدنة منذ أمس الأربعاء. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:17+0000
2023-04-20T13:17+0000
2023-04-20T13:17+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.ودعا الوزيران طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري وتوفير ممرات آمنة حتى يمكن تنفيذ المهام الإنسانية.يذكر أن الأمم المتحدة حذرت من انهيار النظام الصحي في السودان إذا استمرت الاشتباكات، كما أصدرت تحذيرات من نفاد الأغذية والوقود في مناطق الاشتباكات، وتعرض المدنيين لكارثة إنسانية.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230420/السيسي-ومحمد-بن-زايد-يبحثان-جهود-التهدئة-في-السودان-1076121136.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية وبريطانيا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار
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دعت كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا إلى وقف إطلاق النار في السودان، الذي يشهد تجدد الاشتباكات رغم الإعلان عن هدنة منذ أمس الأربعاء.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
ودعا الوزيران طرفي الصراع في السودان
إلى وقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري وتوفير ممرات آمنة حتى يمكن تنفيذ المهام الإنسانية.
يذكر أن الأمم المتحدة حذرت من انهيار النظام الصحي في السودان إذا استمرت الاشتباكات، كما أصدرت تحذيرات من نفاد الأغذية والوقود في مناطق الاشتباكات، وتعرض المدنيين لكارثة إنسانية.
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش
، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.