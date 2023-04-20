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إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/السفارة-الروسية-واشنطن-تلتزم-الصمت-حيال-المستفيدين-الحقيقيين-من-الشق-الأوكراني-من-صفقة-الحبوب-1076138011.html
السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب
السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام الغذاء كـ"أداة للضغط الجيوسياسي" وفي الوقت نفسه تلتزم الصمت حيال... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T23:42+0000
2023-04-20T23:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "الولايات المتحدة تتهمنا بلا أساس باستخدام الغذاء كأداة للضغط الجيوسياسي، وتواصل التكتم على المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من "الشق الأوكراني" من الاتفاقيات الزراعية".وأضافت البعثة الدبلوماسية أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا به للمنتجات الزراعية، وستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات القائمة وهي منفتحة على توسيع التعاون في قطاع الغذاء.يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/-استئناف-عمليات-تفتيش-سفن-صفقة-الحبوب-1076075523.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب

23:42 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 23:54 GMT 20.04.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام الغذاء كـ"أداة للضغط الجيوسياسي" وفي الوقت نفسه تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني من صفقة الحبوب.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "الولايات المتحدة تتهمنا بلا أساس باستخدام الغذاء كأداة للضغط الجيوسياسي، وتواصل التكتم على المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من "الشق الأوكراني" من الاتفاقيات الزراعية".
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب
19 أبريل, 09:21 GMT
وأضافت البعثة الدبلوماسية أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا به للمنتجات الزراعية، وستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات القائمة وهي منفتحة على توسيع التعاون في قطاع الغذاء.
يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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