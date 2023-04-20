https://sputnikarabic.ae/20230420/السفارة-الروسية-واشنطن-تلتزم-الصمت-حيال-المستفيدين-الحقيقيين-من-الشق-الأوكراني-من-صفقة-الحبوب-1076138011.html
السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب
السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام الغذاء كـ"أداة للضغط الجيوسياسي" وفي الوقت نفسه تلتزم الصمت حيال... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T23:42+0000
2023-04-20T23:42+0000
2023-04-20T23:54+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "الولايات المتحدة تتهمنا بلا أساس باستخدام الغذاء كأداة للضغط الجيوسياسي، وتواصل التكتم على المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من "الشق الأوكراني" من الاتفاقيات الزراعية".وأضافت البعثة الدبلوماسية أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا به للمنتجات الزراعية، وستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات القائمة وهي منفتحة على توسيع التعاون في قطاع الغذاء.يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/-استئناف-عمليات-تفتيش-سفن-صفقة-الحبوب-1076075523.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب
23:42 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 23:54 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام الغذاء كـ"أداة للضغط الجيوسياسي" وفي الوقت نفسه تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني من صفقة الحبوب.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت السفارة في بيان: "الولايات المتحدة تتهمنا بلا أساس باستخدام الغذاء كأداة للضغط الجيوسياسي، وتواصل التكتم على المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من "الشق الأوكراني" من الاتفاقيات الزراعية".
وأضافت البعثة الدبلوماسية أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا به للمنتجات الزراعية، وستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات القائمة وهي منفتحة على توسيع التعاون في قطاع الغذاء.
يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية
والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة
على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.