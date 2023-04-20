عربي
https://sputnikarabic.ae/20230420/السفير-السوداني-لدى-روسيا-الجيش-السوداني-قادر-على-إعادة-الوضع-في-البلاد-إلى-طبيعته-1076123458.html
السفير السوداني لدى روسيا: الجيش قادر على إعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته
السفير السوداني لدى روسيا: الجيش قادر على إعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته
صرّح السفير السوداني لدى روسيا، محمد سراج، اليوم الخميس، بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي والجيش قادر على وضع الأمور على نصابها. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T12:57+0000
2023-04-20T12:59+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075986842_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_d935cedd911057d5b3d424ad4c751fac.png
موسكو- سبوتنيك. وقال سراج، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، ردًا على سؤال عما إذا كانت البلاد بحاجة إلى أي مساعدة خارجية: "أود أن أؤكد وكما أكدت الخارجية السودانية في بيانها الرسمي أن ما يحدث في السودان شأن داخلي للسودان، والجيش السوداني قادر من حيث صلاحياته ومهامه على إعادة الأوضاع في السودان إلى طبيعتها".وأكد سراج، بأن السودان على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية الروسية منذ بدء الأحداث.وأشار سراج إلى أن الاتصالات مستمرة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.ونوّه سراج أن الحكومة السودانية ستسهل أي عمليات إجلاء مطلوبة بحكم التزام السودان بالقوانين الدولية واتفاقية فيينا.وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230420/السيسي-ومحمد-بن-زايد-يبحثان-جهود-التهدئة-في-السودان-1076121136.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075986842_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f86c22bae06133dd5d0ddb868b5a8514.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, روسيا

السفير السوداني لدى روسيا: الجيش قادر على إعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته

12:57 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 20.04.2023)
© Sputnikأبرز القوى الفاعلة في السودان
أبرز القوى الفاعلة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
صرّح السفير السوداني لدى روسيا، محمد سراج، اليوم الخميس، بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي والجيش قادر على وضع الأمور على نصابها.
موسكو- سبوتنيك. وقال سراج، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، ردًا على سؤال عما إذا كانت البلاد بحاجة إلى أي مساعدة خارجية: "أود أن أؤكد وكما أكدت الخارجية السودانية في بيانها الرسمي أن ما يحدث في السودان شأن داخلي للسودان، والجيش السوداني قادر من حيث صلاحياته ومهامه على إعادة الأوضاع في السودان إلى طبيعتها".
وأكد سراج، بأن السودان على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية الروسية منذ بدء الأحداث.

وقال: "روسيا بلد صديق لنا، لذلك، منذ بداية تطور الأحداث، يوم السبت الماضي، كنا على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية الروسية".

وأشار سراج إلى أن الاتصالات مستمرة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وأضاف سراج: "أكدت له أن جيشنا يعمل باحتراف من أجل تفادي وقوع إصابات كثيرة".

السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
السيسي ومحمد بن زايد يبحثان جهود التهدئة في السودان
11:52 GMT
ونوّه سراج أن الحكومة السودانية ستسهل أي عمليات إجلاء مطلوبة بحكم التزام السودان بالقوانين الدولية واتفاقية فيينا.

وقال، ردًا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان: "وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ستقدم حكومة السودان أقصى قدر من الدعم لأي إجلاء مطلوب".

وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала