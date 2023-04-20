https://sputnikarabic.ae/20230420/السفير-السوداني-لدى-روسيا-الجيش-السوداني-قادر-على-إعادة-الوضع-في-البلاد-إلى-طبيعته-1076123458.html
السفير السوداني لدى روسيا: الجيش قادر على إعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته
السفير السوداني لدى روسيا: الجيش قادر على إعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته
صرّح السفير السوداني لدى روسيا، محمد سراج، اليوم الخميس، بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي والجيش قادر على وضع الأمور على نصابها. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T12:57+0000
2023-04-20T12:57+0000
2023-04-20T12:59+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال سراج، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، ردًا على سؤال عما إذا كانت البلاد بحاجة إلى أي مساعدة خارجية: "أود أن أؤكد وكما أكدت الخارجية السودانية في بيانها الرسمي أن ما يحدث في السودان شأن داخلي للسودان، والجيش السوداني قادر من حيث صلاحياته ومهامه على إعادة الأوضاع في السودان إلى طبيعتها".وأكد سراج، بأن السودان على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية الروسية منذ بدء الأحداث.وأشار سراج إلى أن الاتصالات مستمرة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.ونوّه سراج أن الحكومة السودانية ستسهل أي عمليات إجلاء مطلوبة بحكم التزام السودان بالقوانين الدولية واتفاقية فيينا.وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230420/السيسي-ومحمد-بن-زايد-يبحثان-جهود-التهدئة-في-السودان-1076121136.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, روسيا
السفير السوداني لدى روسيا: الجيش قادر على إعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته
12:57 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
صرّح السفير السوداني لدى روسيا، محمد سراج، اليوم الخميس، بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي والجيش قادر على وضع الأمور على نصابها.
موسكو- سبوتنيك. وقال سراج، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، ردًا على سؤال عما إذا كانت البلاد بحاجة إلى أي مساعدة خارجية: "أود أن أؤكد وكما أكدت الخارجية السودانية في بيانها الرسمي أن ما يحدث في السودان شأن داخلي للسودان، والجيش السوداني قادر من حيث صلاحياته ومهامه على إعادة الأوضاع في السودان إلى طبيعتها".
وأكد سراج، بأن السودان على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية الروسية منذ بدء الأحداث.
وقال: "روسيا بلد صديق لنا، لذلك، منذ بداية تطور الأحداث، يوم السبت الماضي، كنا على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية الروسية".
وأشار سراج إلى أن الاتصالات مستمرة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
وأضاف سراج: "أكدت له أن جيشنا يعمل باحتراف من أجل تفادي وقوع إصابات كثيرة".
ونوّه سراج أن الحكومة السودانية ستسهل أي عمليات إجلاء مطلوبة بحكم التزام السودان بالقوانين الدولية واتفاقية فيينا.
وقال، ردًا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان: "وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ستقدم حكومة السودان أقصى قدر من الدعم لأي إجلاء مطلوب".
وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.