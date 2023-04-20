https://sputnikarabic.ae/20230420/القوات-الأوكرانية-تطلق-8-قذائف-على-دونيتسك-1076137365.html
القوات الأوكرانية تطلق 8 قذائف على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 8 قذائف على دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، النار على عدة مناطق في دونيتسك، حيث أطلقت ثمانية قذائف عيار 155 ملم تاعة "ناتو". 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T22:35+0000
2023-04-20T22:35+0000
2023-04-20T22:35+0000
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ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية لأوكرانيا: "بعد الساعة 12 ليلا، تم تسجيل قصف من قبل قوات الدفاع الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 00:10 - منطقة تونينكو - مدينة دونيتسك (منطقة كييف) حيث تم إطلاق قذيفتين عيار 155 ملم، وفي الساعة 00:15 - منطقة تونينكو - مدينة دونيتسك (منطقتي كييف وكويبيشيف) حيث تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم".تقع منطقة كييف في شمال مدينة دونيتسك. ومنذ عام 2014، حين أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية. وتقع منطقة كويبيشيف جنوب غرب منطقة كييف.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/مقتل-امرأة-خلال-قصف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-دونيتسك-1076108527.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم
القوات الأوكرانية تطلق 8 قذائف على دونيتسك
تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، النار على عدة مناطق في دونيتسك، حيث أطلقت ثمانية قذائف عيار 155 ملم تاعة "ناتو".
ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية لأوكرانيا: "بعد الساعة 12 ليلا، تم تسجيل قصف من قبل قوات الدفاع الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 00:10 - منطقة تونينكو - مدينة دونيتسك (منطقة كييف) حيث تم إطلاق قذيفتين عيار 155 ملم، وفي الساعة 00:15 - منطقة تونينكو - مدينة دونيتسك (منطقتي كييف وكويبيشيف) حيث تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم".
تقع منطقة كييف في شمال مدينة دونيتسك. ومنذ عام 2014، حين أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية. وتقع منطقة كويبيشيف جنوب غرب منطقة كييف.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.