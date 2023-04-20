https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-كييف-حول-زيارة-شبيه-بوتين-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1076119974.html
الكرملين يعلق على مزاعم كييف حول زيارة "شبيه بوتين" منطقة العملية العسكرية... فيديو
الكرملين يعلق على مزاعم كييف حول زيارة "شبيه بوتين" منطقة العملية العسكرية... فيديو
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، التصريحات الأوكرانية، التي زعمت بأن الشخص الذي زار منطقة العمليات العسكرية الخاصة ليس... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:22+0000
2023-04-20T11:22+0000
2023-04-20T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065309854_0:270:2921:1913_1920x0_80_0_0_f15f6aeae301fcdf2c4361d4aff24dc8.jpg
موسكو - سبوتنيك. وحول كيف يمكن وصف هذه التصريحات الغريبة، قال بيسكوف للصحفيين: " كما وصفتموها أنتم... تصريحات غريبة جداً".واستمع بوتين، إلى تقارير القادة العسكريين، بخصوص الأوضاع على محاور خيرسون وزابوروجيه ولوغانسك، وهنأ العسكريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذي احتفل به المسيحيون الشرقيون في روسيا، يوم الأحد الماضي.كما قدم قائد مجموعة "دنيبر" العسكرية، العقيد أوليغ ماكاريفيتش، وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.كما ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار غرفة عمليات مجموعة قوات "فوستوك" في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تلقى تقارير من الفريق الأول، ألكسندر لابين، وضباط كبار آخرين حول الوضع في هذا المحور.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يشكل-خطرا-على-روسيا--1076119643.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065309854_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b6e030ba90ae84e84cece7adb5a42460.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يعلق على مزاعم كييف حول زيارة "شبيه بوتين" منطقة العملية العسكرية... فيديو
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، التصريحات الأوكرانية، التي زعمت بأن الشخص الذي زار منطقة العمليات العسكرية الخاصة ليس الرئيس فلاديمير بوتين، بل "شبيهه"، بأنها "غريبة جدًا".
موسكو - سبوتنيك. وحول كيف يمكن وصف هذه التصريحات الغريبة، قال بيسكوف للصحفيين: " كما وصفتموها أنتم... تصريحات غريبة جداً".
وأجرى الرئيس الروسي، الاثنين الماضي، زيارة إلى مقر قيادة قوات تجمع " دنيبر" الروسية، على محور خيرسون، وكذلك مقر الحرس الوطني "فوستوك" (الشرق)، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
واستمع بوتين، إلى تقارير القادة العسكريين، بخصوص الأوضاع على محاور خيرسون وزابوروجيه ولوغانسك، وهنأ العسكريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذي احتفل به المسيحيون الشرقيون في روسيا، يوم الأحد الماضي.
كما قدم قائد مجموعة "دنيبر" العسكرية، العقيد أوليغ ماكاريفيتش، وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
كما ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار غرفة عمليات مجموعة قوات "فوستوك" في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تلقى تقارير من الفريق الأول، ألكسندر لابين، وضباط كبار آخرين حول الوضع في هذا المحور.