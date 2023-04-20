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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-كييف-حول-زيارة-شبيه-بوتين-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1076119974.html
الكرملين يعلق على مزاعم كييف حول زيارة "شبيه بوتين" منطقة العملية العسكرية... فيديو
الكرملين يعلق على مزاعم كييف حول زيارة "شبيه بوتين" منطقة العملية العسكرية... فيديو
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، التصريحات الأوكرانية، التي زعمت بأن الشخص الذي زار منطقة العمليات العسكرية الخاصة ليس... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:22+0000
2023-04-20T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وحول كيف يمكن وصف هذه التصريحات الغريبة، قال بيسكوف للصحفيين: " كما وصفتموها أنتم... تصريحات غريبة جداً".واستمع بوتين، إلى تقارير القادة العسكريين، بخصوص الأوضاع على محاور خيرسون وزابوروجيه ولوغانسك، وهنأ العسكريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذي احتفل به المسيحيون الشرقيون في روسيا، يوم الأحد الماضي.كما قدم قائد مجموعة "دنيبر" العسكرية، العقيد أوليغ ماكاريفيتش، وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.كما ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار غرفة عمليات مجموعة قوات "فوستوك" في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تلقى تقارير من الفريق الأول، ألكسندر لابين، وضباط كبار آخرين حول الوضع في هذا المحور.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يشكل-خطرا-على-روسيا--1076119643.html
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الكرملين يعلق على مزاعم كييف حول زيارة "شبيه بوتين" منطقة العملية العسكرية... فيديو

11:22 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Григорий Сысоев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Григорий Сысоев
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، التصريحات الأوكرانية، التي زعمت بأن الشخص الذي زار منطقة العمليات العسكرية الخاصة ليس الرئيس فلاديمير بوتين، بل "شبيهه"، بأنها "غريبة جدًا".
موسكو - سبوتنيك. وحول كيف يمكن وصف هذه التصريحات الغريبة، قال بيسكوف للصحفيين: " كما وصفتموها أنتم... تصريحات غريبة جداً".

وأجرى الرئيس الروسي، الاثنين الماضي، زيارة إلى مقر قيادة قوات تجمع " دنيبر" الروسية، على محور خيرسون، وكذلك مقر الحرس الوطني "فوستوك" (الشرق)، في جمهورية لوغانسك الشعبية.

واستمع بوتين، إلى تقارير القادة العسكريين، بخصوص الأوضاع على محاور خيرسون وزابوروجيه ولوغانسك، وهنأ العسكريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذي احتفل به المسيحيون الشرقيون في روسيا، يوم الأحد الماضي.
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطرا على روسيا
11:10 GMT
كما قدم قائد مجموعة "دنيبر" العسكرية، العقيد أوليغ ماكاريفيتش، وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
كما ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار غرفة عمليات مجموعة قوات "فوستوك" في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تلقى تقارير من الفريق الأول، ألكسندر لابين، وضباط كبار آخرين حول الوضع في هذا المحور.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:22 GMT
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