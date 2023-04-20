https://sputnikarabic.ae/20230420/المتحدث-باسم-الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-الدعم-السريع-تنسق-مع-قوى-إقليمية-لا-تريد-بالسودان-خيرا-1076128469.html
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": "الدعم السريع" تنسق مع قوى إقليمية "لا تريد بالسودان خيرا"
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": "الدعم السريع" تنسق مع قوى إقليمية "لا تريد بالسودان خيرا"
أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الخميس، أن قوات الدعم السريع تنسق مع بعض القوى الإقليمية التي "لا تريد بالسودان خيرا". 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T14:45+0000
2023-04-20T14:45+0000
2023-04-20T15:01+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
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وقال عبد الله لـ "سبوتنيك": "ميليشيات الدعم السريع هي عصابات لها أجندتها البعيدة عن الانتماء الوطني، وتاريخها حافل في عالم الارتزاق وهذا يجعل منها صيداً سهلاً لكل طامع في موارد السودان".ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-المصرية-تدعو-إلى-امتناع-أي-طرف-خارجي-عن-التدخل-بشكل-يفاقم-الصراع-في-السودان-1076100332.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, حصري
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, حصري
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": "الدعم السريع" تنسق مع قوى إقليمية "لا تريد بالسودان خيرا"
14:45 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 15:01 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
حصري
أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الخميس، أن قوات الدعم السريع تنسق مع بعض القوى الإقليمية التي "لا تريد بالسودان خيرا".
وقال عبد الله لـ "سبوتنيك
": "ميليشيات الدعم السريع هي عصابات لها أجندتها البعيدة عن الانتماء الوطني، وتاريخها حافل في عالم الارتزاق وهذا يجعل منها صيداً سهلاً لكل طامع في موارد السودان".
وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني: "لدينا معلومات تؤكد تنسيقها (الدعم السريع) العالي مع بعض القوى الإقليمية التي لا تريد بالسودان خيرا، ونحن لها بالمرصاد".
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع
، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان
، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.