https://sputnikarabic.ae/20230420/المتحدث-باسم-الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-حريصون-على-الانتقال-المدني-للسلطة-وفقا-لإرادة-الشعب-1076130187.html
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": حريصون على الانتقال المدني للسلطة وفقا لإرادة الشعب
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": حريصون على الانتقال المدني للسلطة وفقا لإرادة الشعب
أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الخميس، أن الجيش حريص على الانتقال المدني الديمقراطي للسلطة بأسرع ما يمكن ووفقا لإرادة الشعب. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T15:27+0000
2023-04-20T15:27+0000
2023-04-20T15:27+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073135134_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a2ff40b7a93fbd8449cafefd6007b47.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وقال عبد الله لـ"سبوتنيك": "أكدت القوات المسلحة على لسان السيد القائد العام (عبد الفتاح البرهان) وما زالت تؤكد أنها حريصة على الانتقال المدني الديمقراطي بأسرع ما يمكن ونجدد تأكيدنا على ذلك وفقاً لما يرتضيه الشعب".ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230420/المتحدث-باسم-الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-الدعم-السريع-تنسق-مع-قوى-إقليمية-لا-تريد-بالسودان-خيرا-1076128469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073135134_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8fb23e8ef49edd517e381a50e9f82678.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": حريصون على الانتقال المدني للسلطة وفقا لإرادة الشعب
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الخميس، أن الجيش حريص على الانتقال المدني الديمقراطي للسلطة بأسرع ما يمكن ووفقا لإرادة الشعب.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقال عبد الله لـ"سبوتنيك": "أكدت القوات المسلحة على لسان السيد القائد العام (عبد الفتاح البرهان) وما زالت تؤكد أنها حريصة على الانتقال المدني الديمقراطي بأسرع ما يمكن ونجدد تأكيدنا على ذلك وفقاً لما يرتضيه الشعب".
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع
، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان
، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.