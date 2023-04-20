https://sputnikarabic.ae/20230420/المتحدث-باسم-الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-حول-تعثر-عمل-مستشفيات-الخرطوم-نعمل-بطاقتنا-القصوى-لسد-العجز-1076129414.html

المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك" حول تعثر عمل مستشفيات الخرطوم: نعمل بطاقتنا القصوى لسد العجز

المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك" حول تعثر عمل مستشفيات الخرطوم: نعمل بطاقتنا القصوى لسد العجز

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الخميس، أن طواقم المستشفيات العسكرية تعمل بطاقتها القصوى لتقديم المساعدات الطبية للمدنيين... 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T15:08+0000

2023-04-20T15:08+0000

2023-04-20T15:08+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال عبد الله لـ"سبوتنيك"، رداً على سؤال حول تقديم المساعدات الطبية للمدنيين في ظل تعطل المستشفيات وسط الخرطوم: "تعمل طواقم المستشفيات العسكرية بطاقتها القصوى لسد الفجوة وتستقبل كل الحالات، بل ونذهب أبعد من ذلك في بذل كل جهودنا من أجل إعادة الوضع الصحي إلى طبيعته بأسرع ما يكون".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت نقابة أطباء السودان إن عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي، ارتفع إلى 198 قتيلا وما يزيد عن 1200 مصاب.وأكدت توقف 52 مستشفى عن الخدمة من أصل 74 مستشفى أساسي في العاصمة الخرطوم والولايات المتخامة لمناطق الاشتباك.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت بمقتل نحو 3300 سوداني (عسكري ومدني) خلال الاشتباكات وإصابة ما يقرب من 3200 آخرين جراء القتال.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

https://sputnikarabic.ae/20230420/المتحدث-باسم-الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-الدعم-السريع-تنسق-مع-قوى-إقليمية-لا-تريد-بالسودان-خيرا-1076128469.html

https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-المصرية-تدعو-إلى-امتناع-أي-طرف-خارجي-عن-التدخل-بشكل-يفاقم-الصراع-في-السودان-1076100332.html

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