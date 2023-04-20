https://sputnikarabic.ae/20230420/الناطق-باسم-الجيش-السوداني-يؤكد-لسبوتنيك-عدم-سيطرة-الدعم-السريع-المطلقة-على-أي-بقعة-1076128240.html
الناطق باسم الجيش السوداني يؤكد لسبوتنيك عدم سيطرة الدعم السريع المطلقة على أي "بقعة"
الناطق باسم الجيش السوداني يؤكد لسبوتنيك عدم سيطرة الدعم السريع المطلقة على أي "بقعة"
أفاد الناطق باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الخميس، أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة، مؤكداً عدم سيطرتها المطلقة على أي "بقعة". 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T14:23+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. وقال عبدالله لسبوتنيك: "لا استطيع الجزم بدقة حتى الآن حول الخسائر وهذا أمر منطقي في كل أعمال القتال لكن ما تأكد لدينا وما تظهره المشاهد أن ميليشيا الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة وهنالك تدمير واضح للمنشآت والمرافق المدنية ونحملها مسؤولية ذلك". وأضاف، "تسيطر القوات المسلحة على كل المقار. بعض عناصر الدعم السريع التي لم تستطع الهرب توجد داخل المدن والأحياء مستخدمة المواطنين كدروع بشرية ويمارس أفرادها النهب والسلب و ترهيب المواطنين لكن ليس لديهم سيطرة مطلقة علي أي بقعة".ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230420/رئيس-الحزب-الناصري-السوداني-لسنا-بحاجة-إلى-وساطة-دولة-قائمة-على-الاغتصاب-مثل-إسرائيل-1076124783.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
الناطق باسم الجيش السوداني يؤكد لسبوتنيك عدم سيطرة الدعم السريع المطلقة على أي "بقعة"
14:23 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 14:26 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد الناطق باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الخميس، أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة، مؤكداً عدم سيطرتها المطلقة على أي "بقعة".
الخرطوم- سبوتنيك. وقال عبدالله لسبوتنيك: "لا استطيع الجزم بدقة حتى الآن حول الخسائر وهذا أمر منطقي في كل أعمال القتال لكن ما تأكد لدينا وما تظهره المشاهد أن ميليشيا الدعم السريع تكبدت خسائر
فادحة وهنالك تدمير واضح للمنشآت والمرافق المدنية ونحملها مسؤولية ذلك".
وأضاف، "تسيطر القوات المسلحة على كل المقار. بعض عناصر الدعم السريع التي لم تستطع الهرب توجد داخل المدن والأحياء مستخدمة المواطنين كدروع بشرية ويمارس أفرادها النهب والسلب و ترهيب المواطنين لكن ليس لديهم سيطرة مطلقة علي أي بقعة".
يشار إلى أن السودان يشهد اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع
، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان
، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.