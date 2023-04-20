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https://sputnikarabic.ae/20230420/بطرس-الأكبر-الطراد-النووي-حامل-الصواريخ-الثقيلة-يستمر-في-العمل-ولن-يتقاعد-1076112712.html
"بطرس الأكبر"... الطراد النووي حامل الصواريخ الثقيلة يستمر في العمل ولن "يتقاعد"
"بطرس الأكبر"... الطراد النووي حامل الصواريخ الثقيلة يستمر في العمل ولن "يتقاعد"
أعلن مصدر مطلع على الوضع في مجال التخطيط البحري لوكالة "سبوتنيك" أنه لا يخطط لإيقاف تشغيل طراد الصواريخ الثقيلة الذي يعمل بالطاقة النووية، "بطرس الأكبر". 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T07:42+0000
2023-04-20T07:42+0000
رصد عسكري
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وقال للوكالة: "لا يخطط لإخراج طراد الصواريخ النووية الثقيلة بطرس الأكبر من الخدمة. يمكن وضع السفينة في الاحتياط للإصلاحات اللاحقة مع التحديث، يتم النظر في هذا الخيار".وأضاف أنه يمكن تحديث "بطرس الأكبر" بعد عودة الطراد من نفس الفئة، الأدميرال ناخيموف، إلى الخدمة.وأشار المصدر إلى أنه، وفقًا لتجربة تحديث ناخيموف، يمكن أن يصبح طراد بطرس الأكبر، بعد الإصلاحات، حاملة لعدد كبير من صواريخ كروز، بما في ذلك الأسرع من الصوت.وفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام بأنه سيتم سحب "بطرس الأكبر" من القوة القتالية للأسطول، لأن تجربة إصلاح الطراد من نفس الفئة "الأدميرال ناخيموف" كانت مكلفة للغاية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"بطرس الأكبر"... الطراد النووي حامل الصواريخ الثقيلة يستمر في العمل ولن "يتقاعد"

07:42 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في ميناء سيفيرومورسك.
طراد الصواريخ النووية الثقيلة بطرس الأكبر في ميناء سيفيرومورسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مصدر مطلع على الوضع في مجال التخطيط البحري لوكالة "سبوتنيك" أنه لا يخطط لإيقاف تشغيل طراد الصواريخ الثقيلة الذي يعمل بالطاقة النووية، "بطرس الأكبر".
وقال للوكالة: "لا يخطط لإخراج طراد الصواريخ النووية الثقيلة بطرس الأكبر من الخدمة. يمكن وضع السفينة في الاحتياط للإصلاحات اللاحقة مع التحديث، يتم النظر في هذا الخيار".
وأضاف أنه يمكن تحديث "بطرس الأكبر" بعد عودة الطراد من نفس الفئة، الأدميرال ناخيموف، إلى الخدمة.
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وأشار المصدر إلى أنه، وفقًا لتجربة تحديث ناخيموف، يمكن أن يصبح طراد بطرس الأكبر، بعد الإصلاحات، حاملة لعدد كبير من صواريخ كروز، بما في ذلك الأسرع من الصوت.
وفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام بأنه سيتم سحب "بطرس الأكبر" من القوة القتالية للأسطول، لأن تجربة إصلاح الطراد من نفس الفئة "الأدميرال ناخيموف" كانت مكلفة للغاية.
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