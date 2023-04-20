https://sputnikarabic.ae/20230420/بعد-دقائق-من-اعتقاله-وفاة-الرئيس-الأسبق-لديوان-الوقف-السني-العراقي-1076134398.html
بعد دقائق من اعتقاله... وفاة الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني العراقي
بعد دقائق من اعتقاله... وفاة الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني العراقي
توفي الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني العراقي سعد كمبش، بعد دقائق من اعتقاله من قبل القوات الأمنية في مدينة الموصل غربي العراق. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T18:58+0000
2023-04-20T18:58+0000
2023-04-20T18:58+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103885/90/1038859050_0:56:1025:632_1920x0_80_0_0_e07e39fb3453a00831d88c7ac78579a9.jpg
وقال مصدر أمني عراقي إن كمبش كان يعاني من عدة أمراض منها ضغط الدم والسكري، بحسب شبكة "رووداو" الإعلامية.وبحسب المصدر ذاته، توفي الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني بأزمة قلبية بعد دقائق من اعتقاله.وقال حسن العنزي مدير صحة الموصل: "أثناء مطاردة القوات الأمنية لسعد كمبش أصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية".وأضاف أنه تم نقله إلى مستشفى الموصل العام ووصل متوفياً وتم تأكيد الوفاة سريرياً، وأحيلت الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة.وأكد أنه "لا توجد آثار شدة خارجية على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة".وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على سعد كمبش في مدينة الموصل.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في بيان، أن "قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".ومساء أمس الأربعاء، ألقت شرطة كركوك القبض على زوجة كمبش، الذين كانوا قادمين من بغداد بقصد الوصول إلى إقليم كردستان، وذلك بعد تمكن كمبش من الهروب.وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان لها أن محكمة اجتثاث الفساد العراقية حكمت غيابياً بالسجن المشدد أربع سنوات على الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، سعد كمبش، بتهمة العمل بخلاف مهامه الوظيفية والإضرار بالأملاك والأموال العام.
https://sputnikarabic.ae/20221116/النزاهة-في-العراق-تشكل-هيئة-عليا-للتحقـيق-بقضايا-الفـساد-الكبرى-والمهمة-1070231684.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103885/90/1038859050_54:0:969:686_1920x0_80_0_0_bf480cd37d680870cc9e3e9b0fb314a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
بعد دقائق من اعتقاله... وفاة الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني العراقي
تابعنا عبر
توفي الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني العراقي سعد كمبش، بعد دقائق من اعتقاله من قبل القوات الأمنية في مدينة الموصل غربي العراق.
وقال مصدر أمني عراقي إن كمبش كان يعاني من عدة أمراض منها ضغط الدم والسكري، بحسب شبكة
"رووداو" الإعلامية.
وبحسب المصدر ذاته، توفي الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني بأزمة قلبية بعد دقائق من اعتقاله.
وقال حسن العنزي مدير صحة الموصل: "أثناء مطاردة القوات الأمنية لسعد كمبش أصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية".
وأضاف أنه تم نقله إلى مستشفى الموصل العام ووصل متوفياً وتم تأكيد الوفاة سريرياً، وأحيلت الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة.
وأكد أنه "لا توجد آثار شدة خارجية على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة".
16 نوفمبر 2022, 09:00 GMT
وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية العراقية
إلقاء القبض على سعد كمبش في مدينة الموصل.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في بيان، أن "قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".
ومساء أمس الأربعاء، ألقت شرطة كركوك القبض على زوجة كمبش، الذين كانوا قادمين من بغداد بقصد الوصول إلى إقليم كردستان، وذلك بعد تمكن كمبش من الهروب.
وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت هيئة النزاهة العراقية
في بيان لها أن محكمة اجتثاث الفساد العراقية حكمت غيابياً بالسجن المشدد أربع سنوات على الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، سعد كمبش، بتهمة العمل بخلاف مهامه الوظيفية والإضرار بالأملاك والأموال العام.