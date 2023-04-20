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https://sputnikarabic.ae/20230420/تبخر-3-مليارات-دولار-في-الجو-بعد-فشل-أقوى-صاروخ-في-العالم-فيديو--1076128668.html
تبخر 3 مليارات دولار في الجو بعد فشل "أقوى" صاروخ في العالم... فيديو
تبخر 3 مليارات دولار في الجو بعد فشل "أقوى" صاروخ في العالم... فيديو
انفجر صاروخ شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك وتحول لكرة من النار، اليوم الخميس، خلال إطلاقه لوضعه في المدار وهو الفشل الثاني في غضون أسبوع. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T15:25+0000
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وانطلق أقوى صاروخ في العالم غير مأهول، من المنصة الواقعة في جنوب تكساس، لكن المركبة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار بدأت في الهبوط بعد أربع دقائق من الرحلة وهي تستعد لفصل الداعم الثقيل الفائق عن المركبة الفضائية في الجو.وأدى الفشل في عملية الفصل إلى تحطم أجزاء الصاروخ وتحوله إلى كتل من النار انتشرت في السماء.ادعى إيلون ماسك، الشهر الماضي، أن هناك فرصة بنسبة 50% أن تنفجر مركبته الفضائية أثناء الإطلاق، بحسب مجلة "ديلي ميل".كان "Starship" أطول صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، بحجم مبنى مكون من 40 طابقا، وكان الهدف الرئيسي، وفقا للموظفين، هو إخراجها من منصة الإطلاق.
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نادي الفيديو, العالم

تبخر 3 مليارات دولار في الجو بعد فشل "أقوى" صاروخ في العالم... فيديو

15:25 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 15:29 GMT 20.04.2023)
© AP Photo / John Raouxعودة مثبتا صاروخ "سبيس إكس فالكون" الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى "كيب كانافيرال" للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال ، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022
عودة مثبتا صاروخ سبيس إكس فالكون الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى كيب كانافيرال للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال ، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / John Raoux
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انفجر صاروخ شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك وتحول لكرة من النار، اليوم الخميس، خلال إطلاقه لوضعه في المدار وهو الفشل الثاني في غضون أسبوع.
وانطلق أقوى صاروخ في العالم غير مأهول، من المنصة الواقعة في جنوب تكساس، لكن المركبة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار بدأت في الهبوط بعد أربع دقائق من الرحلة وهي تستعد لفصل الداعم الثقيل الفائق عن المركبة الفضائية في الجو.
وأدى الفشل في عملية الفصل إلى تحطم أجزاء الصاروخ وتحوله إلى كتل من النار انتشرت في السماء.
ادعى إيلون ماسك، الشهر الماضي، أن هناك فرصة بنسبة 50% أن تنفجر مركبته الفضائية أثناء الإطلاق، بحسب مجلة "ديلي ميل".
كان "Starship" أطول صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، بحجم مبنى مكون من 40 طابقا، وكان الهدف الرئيسي، وفقا للموظفين، هو إخراجها من منصة الإطلاق.
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