https://sputnikarabic.ae/20230420/تبخر-3-مليارات-دولار-في-الجو-بعد-فشل-أقوى-صاروخ-في-العالم-فيديو--1076128668.html
تبخر 3 مليارات دولار في الجو بعد فشل "أقوى" صاروخ في العالم... فيديو
تبخر 3 مليارات دولار في الجو بعد فشل "أقوى" صاروخ في العالم... فيديو
انفجر صاروخ شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك وتحول لكرة من النار، اليوم الخميس، خلال إطلاقه لوضعه في المدار وهو الفشل الثاني في غضون أسبوع. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T15:25+0000
2023-04-20T15:25+0000
2023-04-20T15:29+0000
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وانطلق أقوى صاروخ في العالم غير مأهول، من المنصة الواقعة في جنوب تكساس، لكن المركبة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار بدأت في الهبوط بعد أربع دقائق من الرحلة وهي تستعد لفصل الداعم الثقيل الفائق عن المركبة الفضائية في الجو.وأدى الفشل في عملية الفصل إلى تحطم أجزاء الصاروخ وتحوله إلى كتل من النار انتشرت في السماء.ادعى إيلون ماسك، الشهر الماضي، أن هناك فرصة بنسبة 50% أن تنفجر مركبته الفضائية أثناء الإطلاق، بحسب مجلة "ديلي ميل".كان "Starship" أطول صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، بحجم مبنى مكون من 40 طابقا، وكان الهدف الرئيسي، وفقا للموظفين، هو إخراجها من منصة الإطلاق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
تبخر 3 مليارات دولار في الجو بعد فشل "أقوى" صاروخ في العالم... فيديو
15:25 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 15:29 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
انفجر صاروخ شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك وتحول لكرة من النار، اليوم الخميس، خلال إطلاقه لوضعه في المدار وهو الفشل الثاني في غضون أسبوع.
وانطلق أقوى صاروخ في العالم غير مأهول، من المنصة الواقعة في جنوب تكساس، لكن المركبة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار بدأت في الهبوط بعد أربع دقائق من الرحلة وهي تستعد لفصل الداعم الثقيل الفائق عن المركبة الفضائية في الجو.
وأدى الفشل في عملية الفصل إلى تحطم أجزاء الصاروخ وتحوله إلى كتل من النار انتشرت في السماء.
ادعى إيلون ماسك، الشهر الماضي، أن هناك فرصة بنسبة 50% أن تنفجر مركبته الفضائية أثناء الإطلاق، بحسب مجلة "ديلي ميل".
كان "Starship" أطول صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، بحجم مبنى مكون من 40 طابقا، وكان الهدف الرئيسي، وفقا للموظفين، هو إخراجها من منصة الإطلاق.