https://sputnikarabic.ae/20230420/ترامب-يتهم-السلطات-الأمريكية-بإثارة-الصراع-في-أوكرانيا-1076137685.html
ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة الصراع في أوكرانيا
ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة الصراع في أوكرانيا
اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية بسحب القوات من أفغانستان، مرتبطًا ذلك بقرار روسيا ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T22:58+0000
2023-04-20T22:58+0000
2023-04-20T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست "Full Send" على يوتيوب: "أعتقد أن مغادرتنا لأفغانستان كانت أكثر اللحظات العارية في تاريخ بلدنا. عندما رأى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الزعيم الصيني شي) جينبينغ عدم كفاءتنا وعدم معرفتنا بما نفعل، دفعهم ذلك للذهاب والتصرف في أوكرانيا".وأضاف ترامب أنه لو كان يتولى الرئاسة لما كان من الممكن أن يحدث نزاع في أوكرانيا، وكذلك خطر تصاعد العمليات العسكرية الصينية تجاه تايوان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/القوات-الأوكرانية-تطلق-8-قذائف-على-دونيتسك-1076137365.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة الصراع في أوكرانيا
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اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية بسحب القوات من أفغانستان، مرتبطًا ذلك بقرار روسيا ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست "Full Send" على يوتيوب: "أعتقد أن مغادرتنا لأفغانستان كانت أكثر اللحظات العارية في تاريخ بلدنا. عندما رأى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الزعيم الصيني شي) جينبينغ عدم كفاءتنا وعدم معرفتنا بما نفعل، دفعهم ذلك للذهاب والتصرف في أوكرانيا".
وأضاف ترامب أنه لو كان يتولى الرئاسة لما كان من الممكن أن يحدث نزاع في أوكرانيا، وكذلك خطر تصاعد العمليات العسكرية الصينية تجاه تايوان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.