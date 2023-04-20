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رئيس بلدية بيلغورود: استعادة حركة المرور في موقع حالة الطوارئ في المدينة بحلول الصباح
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/ترامب-يتهم-السلطات-الأمريكية-بإثارة-الصراع-في-أوكرانيا-1076137685.html
ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة الصراع في أوكرانيا
ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة الصراع في أوكرانيا
اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية بسحب القوات من أفغانستان، مرتبطًا ذلك بقرار روسيا ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T22:58+0000
2023-04-20T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست "Full Send" على يوتيوب: "أعتقد أن مغادرتنا لأفغانستان كانت أكثر اللحظات العارية في تاريخ بلدنا. عندما رأى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الزعيم الصيني شي) جينبينغ عدم كفاءتنا وعدم معرفتنا بما نفعل، دفعهم ذلك للذهاب والتصرف في أوكرانيا".وأضاف ترامب أنه لو كان يتولى الرئاسة لما كان من الممكن أن يحدث نزاع في أوكرانيا، وكذلك خطر تصاعد العمليات العسكرية الصينية تجاه تايوان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/القوات-الأوكرانية-تطلق-8-قذائف-على-دونيتسك-1076137365.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة الصراع في أوكرانيا

22:58 GMT 20.04.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية بسحب القوات من أفغانستان، مرتبطًا ذلك بقرار روسيا ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست "Full Send" على يوتيوب: "أعتقد أن مغادرتنا لأفغانستان كانت أكثر اللحظات العارية في تاريخ بلدنا. عندما رأى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الزعيم الصيني شي) جينبينغ عدم كفاءتنا وعدم معرفتنا بما نفعل، دفعهم ذلك للذهاب والتصرف في أوكرانيا".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 8 قذائف على دونيتسك
22:35 GMT
وأضاف ترامب أنه لو كان يتولى الرئاسة لما كان من الممكن أن يحدث نزاع في أوكرانيا، وكذلك خطر تصاعد العمليات العسكرية الصينية تجاه تايوان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
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