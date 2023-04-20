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ترودو يبلغ "الناتو" أن كندا لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي للحلف
ترودو يبلغ "الناتو" أن كندا لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي للحلف
أفادت مصادر إعلامية غربية، نقلًا عن وثائق سرية، بأن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أبلغ مسؤولي حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن بلاده لن تكون قادرة على تلبية... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:45+0000
2023-04-20T11:45+0000
العالم
رصد عسكري
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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وثائق أميركية مسربة، جاء فيها أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أخبر مسؤولي حلف "الناتو"، أن بلاده لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي العسكري للحلف.بالإضافة إلى ذلك، بينت المصادر أن ترودو أبلغ الحلف في فبراير/ شباط الماضي، أن قيادة بلاده العسكرية أكدت له أن الجيش "ليس في وضع يسمح له بإجراء عملية (عسكرية) كبيرة مع الحفاظ على قيادة مجموعة الناتو القتالية في لاتفيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يشكل-خطرا-على-روسيا--1076119643.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

ترودو يبلغ "الناتو" أن كندا لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي للحلف

11:45 GMT 20.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أفادت مصادر إعلامية غربية، نقلًا عن وثائق سرية، بأن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أبلغ مسؤولي حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن بلاده لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي للحلف.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وثائق أميركية مسربة، جاء فيها أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أخبر مسؤولي حلف "الناتو"، أن بلاده لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي العسكري للحلف.

بحسب الصحيفة، فقد "أبلغ ترودو حلف الناتو بشكل خاص، أن كندا لن تفي أبدا بخطة الإنفاق الدفاعي للحلف".

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بالإضافة إلى ذلك، بينت المصادر أن ترودو أبلغ الحلف في فبراير/ شباط الماضي، أن قيادة بلاده العسكرية أكدت له أن الجيش "ليس في وضع يسمح له بإجراء عملية (عسكرية) كبيرة مع الحفاظ على قيادة مجموعة الناتو القتالية في لاتفيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا".
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