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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T05:23+0000
2023-04-20T05:23+0000
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روسيا
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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أفاد ممثلو دولة دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بأن امرأة لقيت حتفها جراء القصف الذي شنته القوات الأوكرانية على دونيتسك.
قال مصدر في مكتب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن سيئول لا تزود كييف بالأسلحة من أجل استقرار العلاقات مع روسيا.
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات " فستوك " (الشرق) للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر غوردييف، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية المحمولة "إيغلا"، التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ، أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو -25" بالقرب من مدينة أوغليدار.