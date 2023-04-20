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https://sputnikarabic.ae/20230420/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076108723.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T05:23+0000
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روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات الخاصة أخمات في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:23 GMT 20.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:12 GMT 20.04.2023
ضابط أوكراني يقف أمام مدفع القيصر الفرنسي ذاتي الدفع عيار 155 مم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
مدفعية القوات المحمولة جوا "نونا" تطلق النار على المسلحين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
06:02 GMT
05:25 GMT 20.04.2023
مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك
أفاد ممثلو دولة دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بأن امرأة لقيت حتفها جراء القصف الذي شنته القوات الأوكرانية على دونيتسك.
05:24 GMT 20.04.2023
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - منظومة توس -1 (سولنتسيبيوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
05:12 GMT
05:24 GMT 20.04.2023
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
ظهور وميض ساطع غامض فوق كييف... فيديو
04:39 GMT
05:24 GMT 20.04.2023
مكتب رئيس كوريا الجنوبية: سيئول لا تزود كييف بالسلاح من أجل استقرار العلاقات مع روسيا
قال مصدر في مكتب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن سيئول لا تزود كييف بالأسلحة من أجل استقرار العلاقات مع روسيا.
05:23 GMT 20.04.2023
الجيش الروسي يسقط طائرة "سو-25" أوكرانية قرب أوغليدار في جمهورية دونيتسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات " فستوك " (الشرق) للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر غوردييف، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية المحمولة "إيغلا"، التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ، أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو -25" بالقرب من مدينة أوغليدار.
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