https://sputnikarabic.ae/20230420/تقرير-أممي-يرصد-زواج-الأطفال-في-المغرب-14-1076132532.html

تقرير أممي يرصد زواج الأطفال في المغرب... 14%

تقرير أممي يرصد زواج الأطفال في المغرب... 14%

قدّر تقرير أممي نسبة الزواج الأطفال القصّر في المملكة المغربية بـ14% من نسبة الزواج الإجمالية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T16:52+0000

2023-04-20T16:52+0000

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التقرير الذي نشره موقع "هسبريس" المغربي، هو التقرير الدوري المعنون بـ "حالة سكان العالم" والذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان.وقدر التقرير نسبة زواج الأطفال حتى سن 18 سنة في المغرب بـ 14%، ما بين 2005 و2020، لافتًا إلى أن "معدل الولادات لدى المراهقات المغربيات في سّن تتراوح ما بين 15-19 عاما تبلغ 19 ضمن كل ألف فتاة ما بين سنتي 2004 و2020".ورصد أن "معدل الخصوبة الإجمالي لكل امرأة مغربية بلغ 2.3 ولادات"، لافتًا إلى أن "معدل انتشار وسائل منع الحمل بمختلف أنواعها بين النساء المغربيات في سن 15-49 عاما بلغ سنة 2023 43%، في صفوف مختلف النساء، و71%، لدى النساء المتزوجات والمرتبطات".وأشار التقرير إلى حالات وفيات الأمهات أثناء الإنجاب، راصدًا بلوغه 72 مغربية لكل 100 ألف نسمة عام 2020.طالع أيضا: دراسة حكومية: ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بالمغرب بنسبة 50%

https://sputnikarabic.ae/20221218/تزويج-القاصرات-بالمغرب-ما-سر-إخفاق-القوانين-في-القضاء-على-الظاهرة؟-1071329174.html

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