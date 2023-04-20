عربي
الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة كتائب "باخموت"
https://sputnikarabic.ae/20230420/جماعة-دينية-تهدد-بتفجير-البرلمان-الياباني-1076120147.html
"جماعة دينية" تهدد بتفجير البرلمان الياباني
"جماعة دينية" تهدد بتفجير البرلمان الياباني
تلقت إدارة العلاقات العامة في مجلس الشيوخ الياباني رسالة عبر البريد الإلكتروني تهدد بارتكاب "مجزرة جماعية"، بعد ظهر يوم الجمعة، 21 أبريل/ نيسان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:34+0000
2023-04-20T11:34+0000
أخبار اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101757/88/1017578870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e1913c06b3d2d03c5eb2defaa1f4561.jpg
ونقلت صحيفة "سانكي" المحلية، نقلًا عن مصادر في جهاز الشرطة نص الرسالة التي ادعت "تفخيخ" المبنى بالمتفجرات.وجاء في النص: "تم زرع عدد كبير من القنابل شديدة الانفجار، وأنابيب غاز السارين في قاعات مختلفة من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان".ولم يذكر مصدر الصحيفة اسم المجموعة الدينية التي قامت بالتهديد.وقامت إدارة الشرطة في طوكيو بتفتيش المبنى، لكن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230419/ثماني-قاذفات-تو-22-روسية-تحلق-فوق-بحر-أوخوتسك-وبحر-اليابان-فيديو-1076070798.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101757/88/1017578870_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea0439f12b79cedf6d42a75ed86fd2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان
أخبار اليابان

"جماعة دينية" تهدد بتفجير البرلمان الياباني

11:34 GMT 20.04.2023
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
تلقت إدارة العلاقات العامة في مجلس الشيوخ الياباني رسالة عبر البريد الإلكتروني تهدد بارتكاب "مجزرة جماعية"، بعد ظهر يوم الجمعة، 21 أبريل/ نيسان.
ونقلت صحيفة "سانكي" المحلية، نقلًا عن مصادر في جهاز الشرطة نص الرسالة التي ادعت "تفخيخ" المبنى بالمتفجرات.
وجاء في النص: "تم زرع عدد كبير من القنابل شديدة الانفجار، وأنابيب غاز السارين في قاعات مختلفة من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان".
قاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
ثماني قاذفات "تو-22" روسية تحلق فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان... فيديو
أمس, 06:54 GMT

وفي الساعة 13.34 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة ستكون هناك مذبحة... جادل مؤلفو الرسالة، الذين أعلنوا انتماءهم إلى جماعة دينية معينة، أن الأعمال الإرهابية فقط هي التي يمكن أن تغير البلاد.

نص الرسالة
ولم يذكر مصدر الصحيفة اسم المجموعة الدينية التي قامت بالتهديد.
وقامت إدارة الشرطة في طوكيو بتفتيش المبنى، لكن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала